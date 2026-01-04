Aaj Ka Panchang: ये है 04 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज से माघ माह शुरू, जानें राहुकाल कब तक

Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 04 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज से माघ माह शुरू, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 4 January 2026: 4 जनवरी को रविवार है और यह दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की विशेष पूजा करने का विधान है. 4 जनवरी 2026 को तिथि और नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से कब तक है, आइए जानें. इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 04, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang 4 January 2026: रविवार यानी 4 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति की प्राप्ति होती है. जीवन के दुख भय और संकट दूर होते हैं. सूर्यदेव को अर्ध्य देने से सूर्यदेव के दोष का प्रभाव कम हो जाता है. इसके साथ ही कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो यश, प्रसिद्धि और आत्मा का कारक है. आइए 4 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

4 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (4 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
4 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण प्रतिपदा तिथि दोपहर 12:30 बजे तक, इसके बाद माघ कृष्ण द्वितीया तिथि.
4 जनवरी 2026 को वार रविवार है.
4 जनवरी 2026 को पुनर्वसु नक्षत्र बीच शाम 03:11 बजे तक. इसके बाद पुष्य नक्षत्र.
4 जनवरी 2026 को योग- वैधृति योग रात 01:47 बजे तक. इसके बाद विष्कुम्भ योग.
4 जनवरी 2026 को करण- कौलव दोपहर 12:30 बजे तक इसके बाद तैतिल रात 11:09 बजे तक, इसके बाद गर.

4 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
4 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 07:13 बजे. 
4 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 05:50 बजे.
4 जनवरी 2026 को चंद्रोदय शाम 05:59 बजे.
5 जनवरी 2026 को चंद्रस्त सुबह 08:50 बजे.
4 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
4 जनवरी 2026 को चंद्रमा का मिथुन राशि में सुबह 09:43 बजे तक संचरण. इसक बाद कर्क राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

4 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
4 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 12:52 बजे तक.
4 जनवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:59 बजे से लेकर दोपहर 02:26 बजे तक.
4 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर  सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
4 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
4 जनवरी 2026 को राहुकाल- शाम 4:30 से लेकर शाम 5:50 बजे तक
4 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:31 से लेकर दोपहर 01:51 बजे तक.
4 जनवरी 2026 को कुलिक- शाम 03:10 से लेकर शाम 04:30 बजे तक. 
4 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:25 से लेकर शाम 05:07 बजे तक.
4 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 10:35 से लेकर रात 12:04 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

