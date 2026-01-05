Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 05 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज पुष्य के बाद आश्लेषा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 05 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज पुष्य के बाद आश्लेषा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 5 January 2026: 5 जनवरी को सोमवार है और यह दिन महादेव की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. सोमवार के दिन चंद्रदेव और महादेव की विशेष पूजा करने का विधान है. 5 जनवरी 2026 को तिथि और नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से कब तक है, आइए जानें. इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang 5 January 2026
Aaj Ka Panchang 5 January 2026

Aaj Ka Panchang 5 January 2026: सोमवार यानी 5 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करते हैं उन्हें मानसिक शांति मिलती है. जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं. चंद्रदेव को अर्ध्य देने से चंद्रदोष का प्रभाव कम हो जाता है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता के कारक है. आइए 5 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

5 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (5 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
5 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण द्वितीया तिथि राहु 09:56 बजे तक, इसके बाद माघ कृष्ण तृतीया तिथि.
5 जनवरी 2026 को वार सोमवार है.
5 जनवरी 2026 को पुष्य नक्षत्र बीच दोपहर 01:24 बजे तक. इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र.
5 जनवरी 2026 को योग- विष्कुम्भ योग रात 10:46 बजे तक. इसके बाद प्रीति योग.
5 जनवरी 2026 को करण- गर सुबह 09:57 बजे तक इसके बाद वणिज रात 08:54 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

5 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
5 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 07:13 बजे. 
5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 05:50 बजे.
5 जनवरी 2026 को चंद्रोदय शाम 8:05 बजे.
6 जनवरी 2026 को चंद्रस्त सुबह 9:32 बजे.
5 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
5 जनवरी 2026 को चंद्रमा का कर्क राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

5 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
5 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 12:53 बजे तक.
5 जनवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 07:28 बजे से लेकर दोपहर 08:57 बजे तक.
5 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर  सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
5 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
5 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 08:33 से लेकर सुबह 09:52 बजे तक
5 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:12 से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.
5 जनवरी 2026 को कुलिक- शाम 03:10 से लेकर शाम 03:11 बजे तक. 
5 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 05:25 से दोपहर 01:35 बजे तक. दोपहर 03:00 से लेकर दोपहर 03:43 बजे तक.
5 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 01:36 से लेकर प्रातः 03:07 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

aaj ka panchang

