Aaj Ka Panchang: ये है 06 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज सकट चौथ व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 6 January 2026: मंगलवार यानी 6 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें भय से मुक्ति मिलती है. जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं और कुंडली में मंगल की स्थिति संतुलित होती है. मंगलवार का दिन मंगल से शुरू होता है जो साहस और शौर्य का कारक ग्रह है. आइए 6 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

6 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (6 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

6 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण तृतीया तिथि सुबह 08:01 बजे तक, इसके बाद माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि.

6 जनवरी 2026 को वार मंगलवार है.

6 जनवरी 2026 को आश्लेषा नक्षत्र बीच दोपहर 12:17 बजे तक. इसके बाद मघा नक्षत्र.

6 जनवरी 2026 को योग- प्रीति योग रात 08:21 बजे तक. इसके बाद आयुष्मान योग.

6 जनवरी 2026 को करण- विष्टि सुबह 08:02 बजे तक इसके बाद बव शाम 07:21 बजे तक, इसके बाद बालव.

6 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

6 जनवरी 2026 को सकट चौथ व्रत.

Add Zee News as a Preferred Source

6 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

6 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 07:13 बजे.

6 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 05:51 बजे.

6 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात 9:07 बजे.

7 जनवरी 2026 को चंद्रस्त सुबह 10:09 बजे.

6 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

6 जनवरी 2026 को चंद्रमा का कर्क राशि में दोपहर 12:17 बजे तक संचरण, इसके बाद सिंह राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

6 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

6 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 12:53 बजे तक.

6 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 10:44 बजे से लेकर दोपहर 12:16 बजे तक.

6 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 06:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

6 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

6 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 03:12 से लेकर शाम 04:31 बजे तक

6 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:53 से लेकर सुबह 11:12 बजे तक.

6 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 12:32 से लेकर दोपहर 01:52 बजे तक.

6 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:21 से सुबह 10:03 बजे तक. रात 11:12 से लेकर रात 12:05 बजे तक.

6 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 12:06 से लेकर प्रातः 01:41 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Finger Astrology: तर्जनी उंगली खोलती है व्यक्ति के राज, चपटी चौड़ी या मोटी उंगली के होते हैं अलग अलग संकेत!

और पढ़ें- Chitra Nakshatra: जल्द ही गलत संगत में पड़ जाते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!