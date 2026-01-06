Aaj Ka Panchang: ये है 07 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज आयुष्मान और सौभाग्य योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 7 January 2026: बुधवार यानी 7 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें भय से मुक्ति मिलती है. जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं और कुंडली में बुध की स्थिति संतुलित होती है. बुधवार का दिन बुध से शुरू होता है बुद्धि और शौर्य का कारक ग्रह है. आइए 7 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

7 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (7 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

7 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण पंचमी तिथि सुबह 06:33 बजे तक, इसके बाद माघ कृष्ण षष्ठी तिथि.

7 जनवरी 2026 को वार बुधवार है.

7 जनवरी 2026 को मघा नक्षत्र बीच सुबह 11:56 बजे तक. इसके बाद पूर्व फाल्गुनी.

7 जनवरी 2026 को योग- आयुष्मान योग शाम 06:33 बजे तक. इसके बाद सौभाग्य योग.

7 जनवरी 2026 को करण- कौलव शाम 06:37 बजे तक इसके बाद तैतिल सुबह 06:34 बजे तक, इसके बाद गर.

7 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

7 जनवरी 2026 को सकट चौथ व्रत.

7 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

7 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 07:13 बजे.

7 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:52 बजे.

7 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात 10:04 बजे.

8 जनवरी 2026 को चंद्रस्त सुबह 10:42 बजे.

7 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

7 जनवरी 2026 को चंद्रमा का सिंह राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

7 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

7 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.

7 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 09:33 बजे से सुबह 11:08 बजे तक. सुबह 05:52 बजे से सुबह 07:30 बजे तक.

7 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

7 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

7 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:33 से लेकर दोपहर 01:52 बजे तक

7 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:33 से लेकर सुबह 09:53 बजे तक.

7 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:13 से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.

7 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:11 से दोपहर 12:54 बजे तक.

7 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 08:05 से लेकर रात 09:43 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

