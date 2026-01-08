Aaj Ka Panchang: ये है 08 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज सौभाग्य और शोभन योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 8 January 2026: गुरुवार यानी 8 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करते हैं उनका भाग्य चमकता है और जीवन का संकट दूर होगा. जीवन के दुख और संकट दूर होते हैं और कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है. गुरुवार का दिन गुरु से शुरू होता है भाग्य और ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 8 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

8 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (8 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

8 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण षष्ठी तिथि सुबह 07:05 बजे तक, इसके बाद माघ कृष्ण सप्तमी तिथि.

8 जनवरी 2026 को वार गुरुवार है.

8 जनवरी 2026 को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बीच सुबह 12:24 बजे तक. इसके बाद उत्तर फाल्गुनी.

8 जनवरी 2026 को योग- सौभाग्य योग शाम 05:25 बजे तक. इसके बाद शोभन योग.

8 जनवरी 2026 को करण- गर शाम 06:43 बजे तक इसके बाद वणिज सुबह 07:05 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

8 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

8 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 7:14 बजे.

8 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:53 बजे.

8 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात 10:58 बजे.

9 जनवरी 2026 को चंद्रस्त सुबह 11:14 बजे.

8 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

8 जनवरी 2026 को चंद्रमा का शाम 06:39 बजे तक सिंह राशि में संचरण, इसके बाद कन्या राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

8 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

8 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:12 बजे से दोपहर 12:54 बजे तक.

8 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 05:52 बजे से सुबह 07:30 बजे तक. सुबह 06:05 बजे से सुबह 07:46 बजे तक.

8 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

8 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

8 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 01:53 से लेकर शाम 03:13 बजे तक

8 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:14 से लेकर सुबह 08:33 बजे तक.

8 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 09:53 से लेकर सुबह 11:13 बजे तक.

8 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:47 से सुबह 11:29 बजे तक. शाम 03:02 से लेकर शाम 03:45 बजे तक

8 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 07:59 से लेकर रात 09:40 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

