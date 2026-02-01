Aaj Ka Panchang: ये है 1 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज रवि पुष्य योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 1 February 2026: 1 फरवरी 2026 यानी आज रविवार का दिन अति शुभ है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. इस बार के रविवार को रवि पुष्य योग बन रहा है जो कि अति शुभ योग माना गया है. रविवार के दिन जो भी भक्त सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करते हैं उसके सभी दुख समाप्त होते हैं और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है. सूर्यदेव को इस दिन अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सूर्यदोष भी मुक्ति मिलती है. रविवार का दिन सूर्यदेव से शुरू होता है आत्मविश्वास और यश कीर्ति के कारक हैं. आइए 1 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

1 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (1 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

1 फरवरी 2026 को तिथि- माघ पूर्णिमा तिथि प्रातः 03:39 बजे तक, इसके बाद फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा.

1 फरवरी 2026 को वार रविवार.

1 फरवरी 2026 को पुष्य नक्षत्र बीच रात 11:57 बजे तक. इसके बाद आश्लेषा.

1 फरवरी 2026 को योग- प्रीति योग सुबह 10:18 बजे तक. इसके बाद आयुष्मान योग.

1 फरवरी 2026 को करण- विष्टि शाम 04:43 बजे तक इसके बाद प्रातः 03:39 बव बजे तक. इसके बाद बालव.

1 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार

1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा और रवि पुष्य योग है.

1 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

1 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:10 बजे.

1 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:10 बजे.

1 फरवरी 2026 को चंद्रोदय शाम को 05:43 बजे.

2 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच प्रातः को 07:23 बजे.

1 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.

1 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन और रात कर्क राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

1 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

1 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:02 बजे तक.

1 फरवरी 2026 को अमृत काल- शाम 05:59 बजे से शाम 07:28 बजे तक.

1 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:34 से लेकर सुबह 06:22 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

1 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

1 फरवरी 2026 को राहुकाल- शाम 04:47 बजे से लेकर शाम 06:09 बजे तक.

1 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:02 बजे तक.

1 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 03:25 बजे से लेकर शाम 04:47 बजे तक.

1 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:41 बजे से शाम 05:25 बजे तक.

1 फरवरी 2026 कोवर्ज्यम् - सुबह 09:02 बजे से लेकर सुबह 10:32 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

