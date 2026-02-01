Advertisement
trendingNow13092687
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 1 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज रवि पुष्य योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 1 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज रवि पुष्य योग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 1 February 2026: आज रविवार का दिन है और आज का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी को समर्पित है. 1 फरवरी 2026 को तिथि क्या है, यह दिन कितना शुभ है और इस दिन राहुकाल कब तक होगा, इन सब के बारे में हम इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 01, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 February 2026 Ka Panchang
1 February 2026 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 1 February 2026: 1 फरवरी 2026 यानी आज रविवार का दिन अति शुभ है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. इस बार के रविवार को रवि पुष्य योग बन रहा है जो कि अति शुभ योग माना गया है. रविवार के दिन जो भी भक्त सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करते हैं उसके सभी दुख समाप्त होते हैं और शक्ति का आशीर्वाद मिलता है. सूर्यदेव को इस दिन अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सूर्यदोष भी मुक्ति मिलती है. रविवार का दिन सूर्यदेव से शुरू होता है आत्मविश्वास और यश कीर्ति के कारक हैं. आइए 1 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

1 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (1 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
1 फरवरी 2026 को तिथि- माघ पूर्णिमा तिथि प्रातः 03:39 बजे तक, इसके बाद फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा.
1 फरवरी 2026 को वार रविवार.
1 फरवरी 2026 को पुष्य नक्षत्र बीच रात 11:57 बजे तक. इसके बाद आश्लेषा.
1 फरवरी 2026 को योग- प्रीति योग सुबह 10:18 बजे तक. इसके बाद आयुष्मान योग.
1 फरवरी 2026 को करण- विष्टि शाम 04:43 बजे तक इसके बाद प्रातः 03:39 बव बजे तक. इसके बाद बालव.

1 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार
1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा और रवि पुष्य योग है.

Add Zee News as a Preferred Source

1 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
1 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:10 बजे. 
1 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:10 बजे.
1 फरवरी 2026 को चंद्रोदय शाम को 05:43 बजे.
2 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच प्रातः को 07:23 बजे.
1 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
1 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन और रात कर्क राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

1 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
1 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:02 बजे तक.
1 फरवरी 2026 को अमृत काल- शाम 05:59 बजे से शाम 07:28 बजे तक.
1 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:34 से लेकर सुबह 06:22 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
1 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
1 फरवरी 2026 को राहुकाल- शाम 04:47 बजे से लेकर शाम 06:09 बजे तक.
1 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:02 बजे तक.
1 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 03:25 बजे से लेकर शाम 04:47 बजे तक. 
1 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:41 बजे से शाम 05:25 बजे तक.
1 फरवरी 2026 कोवर्ज्यम् - सुबह 09:02 बजे से लेकर सुबह 10:32 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Magh Purnima 2026: रवि पुष्य योग में इतने घंटे सोना-चांदी खरीदने के लिए शानदार, ऐसे प्रसन्‍न होंगी मां लक्ष्‍मी, घर आएगी समृद्धि

और पढ़ें- Swapna Shastra: सपने में खुद को मरते हुए देखना क्या देता है संकेत? न करें इन सपनों को अनदेखा

और पढ़ें- Garud Puran: कर्मों के हिसाब से तय होती है अगले जन्म की योनि, जानें क्यों मिलता है चमगादड़ सांप और गिद्ध का जन्म

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
India Arab Meeting
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
Bengaluru
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
Congress News In Hindi
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?
Raj Thackeray
NCP में पाटिल Vs पटेल: क्यों बेगानी शादी में MNS चीफ राज ठाकरे बन रहे दीवाना?
गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान
Goa News
गोवा की राजनीति बदलेगी AAP! अरविंद केजरीवाल ने 2027 के चुनाव में उतरने का किया ऐलान