Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 10 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वृश्चिक राशि में चंद्रमा, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 10 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वृश्चिक राशि में चंद्रमा, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 10 February 2026: आज मंगलवार का दिन है और आज का दिन हनुमान जी को समर्पित है. 10 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, शुभ अशुभ योग व नक्षत्र क्या हैं, इस दिन राहुकाल कब तक होगा, आइए इस कड़ी में सबकुछ जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:00 AM IST
10 February 2026 Ka Panchang
10 February 2026 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 10 February 2026: 10 फरवरी 2026 यानी आज मंगलवार का दिन अति शुभ है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं उसकी परेशानियों का अंत होता है. भय से मुक्ति मिलती है, कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है और मंगलदोष से मुक्ति मिलती है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शौर्य और शारीरिक शक्ति के कारक हैं. आइए 10 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

10 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (10 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
10 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि सुबह 07:27 बजे तक इसके बाद नवमी तिथि.
10 फरवरी 2026 को वार बुधवार.
10 फरवरी 2026 को विशाखा नक्षत्र सुबह 07:55 बजे तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र.
10 फरवरी 2026 को योग- ध्रुव योग बीच रात 01:42 बजे तक. इसके बाद व्याघात योग.
10 फरवरी 2026 को करण- कौलव सुबह  07:27 बजे तक, तैतिल रात 08:43 बजे तक, इसके बाद गर.

10 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
10 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:06 बजे. 
10 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:15 बजे.
10 फरवरी 2026 को चंद्रोदय बीच रात को 01:12 बजे.
10 फरवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 12:03 बजे.
10 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
10 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पूरी दिन और रात वृश्चिक राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

10 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
10 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:03 बजे तक.
10 फरवरी 2026 को अमृत काल- रात 11:11 बजे से लेकर रात 12:59 बजे तक.
10 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:29 से लेकर सुबह 06:17 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
10 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
10 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:28 बजे से लेकर शाम 4:52 बजे तक.
10 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 09:53 बजे से लेकर सुबह 11:17 बजे तक.
10 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 12:41 बजे से लेकर दोपहर 02:04 बजे तक.
10 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:20 बजे से सुबह 10:04 बजे तक. रात 11:23 बजे से लेकर आधी रात को 12:15 बजे तक.
10 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - दोपहर 12:25 बजे से लेकर दोपहर 02:13 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vastu Tips: मां अन्नपूर्णा नहीं होने देंगी धन धान्य की कमी, बासी रोटी समेत इन चीजों को तुरंत रसोई घर से करें बाहर!

और पढ़ें- 'O' Letter Name Personality: आत्मविश्वास से भरे होते हैं O अक्षर के नाम वाले लोग, आंख मूंदकर करते हैं दोस्तों पर भरोसा!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

aaj ka panchang

