Advertisement
trendingNow13068871
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 10 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज हस्त के बाद चित्रा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 10 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज हस्त के बाद चित्रा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 10 January 2026: 10 जनवरी को शनिवार है और यह दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. 10 जनवरी 2026 को तिथि और नक्षत्र कौन सा है, योग कौन से बन रहे हैं व राहुकाल कब तक होगा. आइए आज का पंचांग के इस सेगमेंट में सब जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 10, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 10 January 2026: शनिवार यानी 10 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके कष्ट दूर होते हैं और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होता है. जीवन के दुख दूर होते हैं और संकटों का नाश होने लगता है. कुंडली में शनि की स्थिति भी संतुलित होती है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो कर्मफल और न्याय के कारक ग्रह हैं. आइए 10 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

10 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (10 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
10 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण सप्तमी तिथि सुबह 08:24 बजे तक, इसके बाद अष्टमी तिथि.
10 जनवरी 2026 को वार शनिवार है.
10 जनवरी 2026 को हस्त नक्षत्र बीच शाम 03:39 बजे तक. इसके बाद चित्रा.
10 जनवरी 2026 को योग- अतिगण्ड योग शाम 04:58 बजे तक. इसके बाद सुकर्मा योग.
10 जनवरी 2026 को करण- बालव रात 09:18 बजे तक इसके बाद कौलव.

10 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
10 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 7:14 बजे. 
10 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:54 बजे.
10 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात 12:42 बजे.
10 जनवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर 12:16 बजे.
10 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
10 जनवरी 2026 को चंद्रमा का सुबह 04:52 बजे तक कन्या राशि में संचरण, इसके बाद तुला राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

10 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
10 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक.
10 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह  09:09 बजे से सुबह 10:53 बजे तक.
10 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
10 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
10 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 9:54 से लेकर सुबह 11:14 बजे तक
10 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 01:54 से लेकर शाम 3:14 बजे तक.
10 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:34 बजे तक. 
10 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:39 से सुबह 09:22 बजे तक.
10 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 12:30 से लेकर रात 02:16 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Astro Tips: इस विधि से करें गुड़हल के पेड़ की पूजा, घर में फैलेगी समृद्धि और सकारात्मकता! 

और पढ़ें- धनदालक्ष्मी स्तोत्रम् का पाठ कर पाएं मां लक्ष्मी की कृपा, होता है धन लाभ और दरिद्रता का नाश!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
DNA
मॉर्डन सुविधाएं वाली सोसायटी भी सुरक्षित नहीं? आंखे खोल देने वाले अपराध का विश्लेषण
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती