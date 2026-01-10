Aaj Ka Panchang: ये है 10 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज हस्त के बाद चित्रा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 10 January 2026: शनिवार यानी 10 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके कष्ट दूर होते हैं और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होता है. जीवन के दुख दूर होते हैं और संकटों का नाश होने लगता है. कुंडली में शनि की स्थिति भी संतुलित होती है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो कर्मफल और न्याय के कारक ग्रह हैं. आइए 10 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

10 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (10 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

10 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण सप्तमी तिथि सुबह 08:24 बजे तक, इसके बाद अष्टमी तिथि.

10 जनवरी 2026 को वार शनिवार है.

10 जनवरी 2026 को हस्त नक्षत्र बीच शाम 03:39 बजे तक. इसके बाद चित्रा.

10 जनवरी 2026 को योग- अतिगण्ड योग शाम 04:58 बजे तक. इसके बाद सुकर्मा योग.

10 जनवरी 2026 को करण- बालव रात 09:18 बजे तक इसके बाद कौलव.

10 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

10 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 7:14 बजे.

10 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:54 बजे.

10 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात 12:42 बजे.

10 जनवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर 12:16 बजे.

10 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

10 जनवरी 2026 को चंद्रमा का सुबह 04:52 बजे तक कन्या राशि में संचरण, इसके बाद तुला राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

10 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

10 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक.

10 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 09:09 बजे से सुबह 10:53 बजे तक.

10 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

10 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

10 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 9:54 से लेकर सुबह 11:14 बजे तक

10 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 01:54 से लेकर शाम 3:14 बजे तक.

10 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:34 बजे तक.

10 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:39 से सुबह 09:22 बजे तक.

10 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 12:30 से लेकर रात 02:16 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

