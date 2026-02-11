Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 11 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज अनुराधा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 11 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज अनुराधा के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 11 February 2026: आज बुधवार का दिन है और आज का दिन गणेश जी को समर्पित है. 11 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, शुभ अशुभ योग क्या है और नक्षत्र कौन सा है, इस दिन राहुकाल कब तक होगा, आइए इस कड़ी में सबकुछ जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang 11 February 2026
Aaj Ka Panchang 11 February 2026

Aaj Ka Panchang 11 February 2026: 11 फरवरी 2026 यानी आज बुधवार का दिन अति शुभ है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. बुधवार के दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा उपासना करते हैं उसकी परेशानियों का अंत होता है. भय से मुक्ति मिलती है, कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और बुधदोष से मुक्ति मिलती है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि और व्यापार के कारक हैं. आइए 11 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

11 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (11 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
11 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन कृष्ण नवमी तिथि सुबह 09:59 बजे तक इसके बाद दशमी तिथि.
11 फरवरी 2026 को वार बुधवार.
11 फरवरी 2026 को अनुराधा नक्षत्र सुबह 10:52 बजे तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र.
11 फरवरी 2026 को योग- व्याघात योग बीच रात 02:29 बजे तक. इसके बाद हर्षण योग.
11 फरवरी 2026 को करण- गर सुबह 09:59 बजे तक, वणिज रात 11:12 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

11 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
11 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:05 बजे. 
11 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:16 बजे.
11 फरवरी 2026 को चंद्रोदय बीच रात को 2:07 बजे.
11 फरवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 12:48 बजे.
11 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
11 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पूरी दिन और रात वृश्चिक राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

11 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
11 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.
11 फरवरी 2026 को अमृत काल- प्रातः 03:50 बजे से लेकर सुबह 05:38 बजे तक.
11 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:28से लेकर सुबह 06:16 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
11 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
11 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:41 बजे से लेकर दोपहर 02:04 बजे तक.
11 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 8:29 बजे से लेकर सुबह 09:53 बजे तक.
11 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:17 बजे से लेकर दोपहर 12:41 बजे तक.
11 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 12:18 बजे से दोपहर 01:03 बजे तक.
11 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - शाम 05:07 बजे से लेकर शाम 06:54 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

