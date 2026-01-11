Aaj Ka Panchang: ये है 11 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज चित्रा के बाद स्वाति नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 11 January 2026: रविवार यानी 11 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनका शारीरिक कष्ट दूर होता हैं और भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होता है. जीवन के दुख दूर होते हैं और संकटों का नाश होने लगता है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति भी संतुलित होती है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो यश कीर्ति और आत्मा के कारक ग्रह हैं. आइए 11 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

11 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (11 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

11 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण अष्टमी तिथि सुबह 10:20 बजे तक, इसके बाद नवमी तिथि.

11 जनवरी 2026 को वार रविवार है.

11 जनवरी 2026 को चित्रा नक्षत्र बीच शाम 06:12 बजे तक. इसके बाद स्वाति.

11 जनवरी 2026 को योग- सुकर्मा योग शाम 05:26 बजे तक. इसके बाद धृति योग.

11 जनवरी 2026 को करण- कौलव सुबह 10:20 बजे तक इसके बाद रात 11:29 बजे तैतिल. इसके बाद गर.

11 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

11 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे.

11 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:55 बजे.

11 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात को 12:42 बजे.

11 जनवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 12:16 बजे.

11 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

11 जनवरी 2026 को चंद्रमा का तुला राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

11 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

11 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:13 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक.

11 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 11:06 बजे से सुबह 12:52 बजे तक.

11 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

11 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

11 जनवरी 2026 को राहुकाल- शाम 04:34 से लेकर शाम 05:55 बजे तक

11 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 01:54 बजे तक.

11 जनवरी 2026 को कुलिक- शाम 03:14 से लेकर शाम 04:34 बजे तक.

11 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:29 से शाम 05:12 बजे तक.

11 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 12:28 से लेकर रात 02:16 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

