Aaj Ka Panchang: ये है 12 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज व्याघात के बाद हर्षण योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 12 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज व्याघात के बाद हर्षण योग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 12 February 2026: आज गुरुवार का दिन है. गुरुवार का दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ माना जाता है. 12 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, शुभ अशुभ योग क्या बन रहे हैं और नक्षत्र कौन सा है, इस दिन राहुकाल कब तक होगा. सब विस्तार से जानेंगे.

Feb 12, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang 12 February 2026
Aaj Ka Panchang 12 February 2026

Aaj Ka Panchang 12 February 2026: 12 फरवरी 2026 यानी आज गुरुवार का दिन अति शुभ है. गुरुवार को विष्णु जी जी की पूजा करने का विधान है. गुरुवार के दिन जो भी भक्त विष्णु जी जी की पूजा उपासना करते हैं उसकी परेशानियों का अंत होता है. दुख दूर होते हैं और भाग्य का साथ मिलता है. कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और गुरुदोष से मुक्ति मिलती है. गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक हैं. आइए 12 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

12 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (12 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
12 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन कृष्ण दशमी तिथि दोपहर 12:22 बजे तक इसके बाद एकादशी तिथि.
12 फरवरी 2026 को वार गुरुवार.
12 फरवरी 2026 को ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 01:42 बजे तक, इसके बाद मूल नक्षत्र.
12 फरवरी 2026 को योग- हर्षण योग बीच प्रातः 03:05 बजे तक. इसके बाद वज्र योग.
12 फरवरी 2026 को करण- विष्टि दोपहर 12:22 बजे तक, वणिज रात 12:12 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

12 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
12 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:05 बजे. 
12 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:17 बजे.
12 फरवरी 2026 को चंद्रोदय बीच रात को 03:02 बजे.
12 फरवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 01:37 बजे.
12 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
12 फरवरी 2026 को चंद्रमा का सुबह 04:06 बजे तक वृश्चिक राशि में संचरण. इसके बाद धनु राशि में गोचर
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

12 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
12 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक.
12 फरवरी 2026 को अमृत काल- Nil.
12 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:28 से लेकर सुबह 06:16 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
12 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
12 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:04 बजे से लेकर दोपहर 03:28 बजे तक.
12 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:05 बजे से लेकर सुबह 08:29 बजे तक.
12 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 09:53 बजे से लेकर दोपहर 11:17 बजे तक.
12 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:49 बजे से सुबह 11:33 बजे तक. दोपहर 03:17 बजे से लेकर दोपहर 04:02 बजे तक.
12 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - रात 05:07 बजे से लेकर बीच रात 12:18 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

