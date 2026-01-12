Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 12 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज धृति के बाद शूल योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 12 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज धृति के बाद शूल योग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 12 January 2026: 12 जनवरी को सोमवार है और यह दिन सूर्य और महादेव की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. 12 जनवरी 2026 को तिथि व नक्षत्र कौन सा है, योग कौन से बन रहे हैं व राहुकाल का समय क्या है, आइए आज का पंचांग में ये सब जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 12, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 12 January 2026: सोमवार यानी 12 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करते हैं उनका मन शांत रहता है और जीवन के संकटों का नाश होता है. शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन माता और भावनाओं के कारक हैं. आइए 12 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

12 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (12 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
12 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण नवमी तिथि दोपहर 12:43 बजे तक, इसके बाद दशमी तिथि.
12 जनवरी 2026 को वार सोमवार है.
12 जनवरी 2026 को स्वाति नक्षत्र बीच रात 09:05 बजे तक. इसके बाद विशाखा.
12 जनवरी 2026 को योग- धृति योग शाम 06:11 बजे तक. इसके बाद शूल योग.
12 जनवरी 2026 को करण- गर दोपहर 12:43 बजे तक इसके बाद रात 02:00 बजे वणिज. इसके बाद विष्टि.

12 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
12 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे. 
12 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:55 बजे.
12 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात को 01:35 बजे.
12 जनवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 12:50 बजे.
12 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
12 जनवरी 2026 को चंद्रमा का तुला राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

12 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
12 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:13 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक.
12 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 11:13 बजे से सुबह 01:00 बजे तक.
12 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
12 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
12 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 08:34 से लेकर सुबह 09:54 बजे तक
12 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:14 से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक.
12 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 01:55 से लेकर शाम 03:15 बजे तक. 
12 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:56 से दोपहर 01:39 बजे तक. शाम 03:04 से शाम 03:47 बजे तक.
12 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- शाम 03:23 से लेकर सुबह 05:11 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Mool Nakshatra: नियम और सिद्धांतों के पक्के होते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- Love Marriage Moles: महिला के कौन से तिल बताते हैं प्रेम विवाह होगा या नहीं? लव मैरिज के लिए जिम्मेदार तिल के बारे में जानें 

और पढ़ें- Palmistry: हथेली की छोटी उंगली में छिपे हैं व्यक्ति के कई राज, इसका झुकाव, मोटाई और लंबाई क्या बताती है?

