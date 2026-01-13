Aaj Ka Panchang: ये है 13 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज लोहड़ी पर्व, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 13 January 2026: मंगलवार यानी 13 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के संकटों का नाश होता है. भय खत्म होता है. कुंडली में मंगल की स्थिति भी मजबूत होती है और मंगलदोष दूर होता है. मंगलवार का दिन मंगल से शुरू होता है जो शरीरिक ऊर्जा, रक्त और शौर्य के कारक ग्रह हैं. आइए 13 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

13 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (13 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

13 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण दशमी तिथि दोपहर 03:18 बजे तक, इसके बाद एकादशी तिथि.

13 जनवरी 2026 को वार मंगलवार.

13 जनवरी 2026 को स्वाति नक्षत्र बीच रात 12:06 बजे तक. इसके बाद विशाखा.

13 जनवरी 2026 को योग- शूल योग शाम 07:04 बजे तक. इसके बाद गण्ड योग.

13 जनवरी 2026 को करण- विष्टि दोपहर 03:18 बजे तक इसके बाद प्रातः 04:36 बजे बव. इसके बाद बालव.

13 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

13 जनवरी 2026 को लोहड़ी पर्व

13 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

13 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे.

13 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:56 बजे.

13 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात को 02:28 बजे.

13 जनवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 01:27 बजे.

13 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

13 जनवरी 2026 को चंद्रमा का शाम को 05:21 बजे तक तुला राशि का संचरण. इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

13 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

13 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:14 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक.

13 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 02:15 बजे से सुबह 04:03 बजे तक.

13 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

13 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

13 जनवरी 2026 को राहुकाल- शाम 3:15 से लेकर शाम 4:36 बजे तक

13 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 9:54 से लेकर सुबह 11:15 बजे तक.

13 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 01:55 बजे तक.

13 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:22 से सुबह 10:05 बजे तक. रात 03:04 से रात 03:47 बजे तक.

13 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 04:36 से लेकर सुबह 06:24 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

