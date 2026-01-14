Aaj Ka Panchang: ये है 14 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज मकर संक्रांति, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 14 January 2026: बुधवार यानी 14 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं उनके काम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में बुध की स्थिति भी मजबूत होती है और बुधदोष दूर होता है. बुधवार का दिन बुध से शुरू होता है जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह हैं. आइए 14 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

14 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (14 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

14 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण एकादशी तिथि शाम 05:53 बजे तक, इसके बाद द्वादशी तिथि.

14 जनवरी 2026 को वार बुधवार.

14 जनवरी 2026 को अनुराधा नक्षत्र बीच प्रातः 03:03 बजे तक. इसके बाद ज्येष्ठा.

14 जनवरी 2026 को योग- गण्ड योग शाम 07:55 बजे तक. इसके बाद वृद्धि योग.

14 जनवरी 2026 को करण- बालव शाम 05:53 बजे तक इसके बाद सुबह 07:07 बजे कौलव. इसके बाद तैतिल.

14 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति पर्व

Add Zee News as a Preferred Source

14 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

14 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे.

14 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:57 बजे.

14 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात को 03:22 बजे.

14 जनवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 02:08 बजे.

14 जनवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में गोचर.

14 जनवरी 2026 को चंद्रमा का 03:04 PM तक धनु राशि में संचरण. इसके बाद मकर राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

14 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

14 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil

14 जनवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 03:22 बजे से शाम 05:10 बजे तक.

14 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

14 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

14 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 01:56 बजे तक

14 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:34 से लेकर सुबह 09:55 बजे तक.

14 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:15 से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक.

14 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:14 से दोपहर 12:57 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Guru ka Yog 2026: गुरु ग्रह का हंस महापुरुष राजयोग इन 4 राशि वालों का खोल देगा भाग्य, मिलेंगे धन कमाने के कई रास्ते!

और पढ़ें- Mool Nakshatra: नियम और सिद्धांतों के पक्के होते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- Chaturgrahi Yog 2026: श्रवण नक्षत्र में बन रहा चतुग्रही योग, इन 4 राशि वालों पर झमाझम बरसेगा धन, खुलेंगे तरक्की के रास्ते!