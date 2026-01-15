Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 15 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 15 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 15 January 2026: 15 जनवरी को गुरुवार है और यह दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ होगा.  15 जनवरी 2026 को तिथि पर्व व नक्षत्र क्या हैं और कौन से शुभ अशुभ योग बन रहे हैं आइए इस बारे में जानें. 

Jan 15, 2026, 06:00 AM IST
15 January 2026 Ka Panchang
Aaj Ka Panchang 15 January 2026: गुरुवार यानी 15 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करते हैं उनका भाग्य खुल जाता है. जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और गुरुदोष दूर होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है जो ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह हैं. आइए 15 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

15 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (15 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
15 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण द्वादशी तिथि रात 08:16 बजे तक, इसके बाद त्रयोदशी तिथि.
15 जनवरी 2026 को वार गुरुवार.
15 जनवरी 2026 को ज्येष्ठा नक्षत्र बीच सुबह 05:47 बजे तक. इसके बाद मूल.
15 जनवरी 2026 को योग- वृद्धि योग रात 08:37 बजे तक. इसके बाद ध्रुव योग.
15 जनवरी 2026 को करण- तैतिल रात 08:17 बजे तक इसके बाद गर.

15 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
15 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे. 
15 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:56 बजे.
15 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात को 02:28 बजे.
15 जनवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 01:27 बजे.
15 जनवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में गोचर.
15 जनवरी 2026 को चंद्रमा का 03:04 PM तक धनु राशि में संचरण. इसके बाद मकर राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

15 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
15 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:14 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक.
15 जनवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 02:15 बजे से दोपहर 04:03 बजे तक.
15 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
15 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
15 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:15 से लेकर शाम 04:36 बजे तक
15 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:54 से लेकर सुबह 11:15 बजे तक.
15 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:55 बजे तक. 
15 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:22 से सुबह 10:05 बजे तक. रात 11:15 से रात 12:08 बजे तक
15 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - सुबह 04:36 से सुबह 06:24 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

