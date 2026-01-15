Aaj Ka Panchang: ये है 15 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 15 January 2026: गुरुवार यानी 15 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करते हैं उनका भाग्य खुल जाता है. जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है और गुरुदोष दूर होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है जो ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह हैं. आइए 15 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

15 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (15 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

15 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण द्वादशी तिथि रात 08:16 बजे तक, इसके बाद त्रयोदशी तिथि.

15 जनवरी 2026 को वार गुरुवार.

15 जनवरी 2026 को ज्येष्ठा नक्षत्र बीच सुबह 05:47 बजे तक. इसके बाद मूल.

15 जनवरी 2026 को योग- वृद्धि योग रात 08:37 बजे तक. इसके बाद ध्रुव योग.

15 जनवरी 2026 को करण- तैतिल रात 08:17 बजे तक इसके बाद गर.

15 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

15 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे.

15 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:56 बजे.

15 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात को 02:28 बजे.

15 जनवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 01:27 बजे.

15 जनवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में गोचर.

15 जनवरी 2026 को चंद्रमा का 03:04 PM तक धनु राशि में संचरण. इसके बाद मकर राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

15 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

15 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:14 बजे से दोपहर 12:56 बजे तक.

15 जनवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 02:15 बजे से दोपहर 04:03 बजे तक.

15 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

15 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

15 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:15 से लेकर शाम 04:36 बजे तक

15 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:54 से लेकर सुबह 11:15 बजे तक.

15 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 12:35 से लेकर दोपहर 1:55 बजे तक.

15 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:22 से सुबह 10:05 बजे तक. रात 11:15 से रात 12:08 बजे तक

15 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - सुबह 04:36 से सुबह 06:24 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

