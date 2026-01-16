Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 16 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का संयोग, जानें राहुकाल

Aaj Ka Panchang: ये है 16 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का संयोग, जानें राहुकाल

Panchang 16 January 2026: 16 जनवरी को शुक्रवार है और यह दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होगा. 16 जनवरी 2026 को तिथि क्या है, इस दिन कौन सा व्रत त्योहार पड़ रहा है और नक्षत्र क्या हैं, आइए इस बारे में आज का दैनिक पंचाग में जानें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:00 AM IST
16 January 2026 Ka Panchang
16 January 2026 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 16 January 2026: शुक्रवार यानी 16 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसे धन की कभी कमी नहीं होती है. जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है. इसके साथ ही शुक्रदोष दूर होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो प्रेम और धन के कारक ग्रह हैं. आइए जानें 16 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग क्या कहता है.

16 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (16 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
16 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण त्रयोदशी तिथि रात 10:22 बजे तक, इसके बाद चतुर्दशी तिथि.
16 जनवरी 2026 को वार शुक्रवार.
16 जनवरी 2026 को मूल नक्षत्र.
16 जनवरी 2026 को योग- ध्रुव योग रात 09:06 बजे तक. इसके बाद व्याघात योग.
16 जनवरी 2026 को करण- गर सुबह 09:22 बजे तक इसके बाद वणिज रात 10:22 बजे तक. इसके बाद विष्टि.

16 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार
16 जनवरी 2026 को प्रदोष व्रत
16 जनवरी 2026 को मासिक शिवरात्रि (माघ)

16 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
16 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे. 
16 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:58 बजे.
16 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 5:11 बजे.
16 जनवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 3:46 बजे.
16 जनवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
16 जनवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन धनु राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

16 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
16 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक.
16 जनवरी 2026 को अमृत काल- बीच रात 01:13 बजे से बीत रात 02:59 बजे तक.
16 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
16 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
16 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 11:16 से लेकर शाम 12:36 बजे तक
16 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:17 से लेकर शाम 04:38 बजे तक.
16 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 8:34 से लेकर सुबह 09:55 बजे तक. 
16 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:23 से सुबह 10:06 बजे तक. दोपहर 12:58 से दोपहर 01:40 बजे तक.
16 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - दोपहर 02:35 से शाम 04:21 बजे तक. सुबह 06:25 से सुबह 08:11 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

TAGS

aaj ka panchang

