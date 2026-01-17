Aaj Ka Panchang: ये है 17 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज मूल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 17 January 2026: शनिवार यानी 17 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं उन पर शनिदेव की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ती है. जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है और शनिदोष दूर होता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक है. आइए 17 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

17 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (17 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

17 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात 12:04 बजे तक, इसके बाद अमावस्या तिथि.

17 जनवरी 2026 को वार शनिवार.

17 जनवरी 2026 को मूल नक्षत्र बीच सुबह 08:12 बजे तक. इसके बाद पूर्वाषाढ़ा.

17 जनवरी 2026 को योग- व्याघात योग रात 09:17 बजे तक. इसके बाद हर्षण योग.

17 जनवरी 2026 को करण- विष्टि सुबह 11:16 बजे तक इसके बाद शकुनि सुबह रात 12:04 बजे तक. इसके बाद चतुष्पद.

17 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

17 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे.

17 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:59 बजे.

17 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 6:02 बजे.

17 जनवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 4:41 बजे.

17 जनवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.

17 जनवरी 2026 को चंद्रमा का पूरे दिन और रात धनु राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

17 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

17 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक.

17 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 05:05 बजे से सुबह 06:49 बजे तक.

17 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

17 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

17 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 09:55 से लेकर सुबह 11:16 बजे तक

17 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 01:57 से लेकर दोपहर 03:18 बजे तक.

17 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 07:14 से लेकर दोपहर 08:35 बजे तक.

17 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:22 से सुबह 09:23 बजे तक.

17 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - सुबह 06:25 से सुबह 08:11 बजे तक. शाम 06:36 से रात 08:20 बजे तक

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Palmistry: लंबी या छोटी... अनामिका उंगली की बनावट खोलती है व्यक्ति के गहरे राज! जानें इस पर खड़ी रेखा क्या बताती है

और पढ़ें- V Letter Name Personality: V नाम वाले लोगों को लीडर बनना है बहुत पसंद, जानें इसका स्वभाव और व्यक्तित्व

और पढ़ें- Surya Gochar 2026: उत्तराषाढ़ा तृतीय पद में ग्रहों के राजा का प्रवेश, इन 4 राशिवालों की राजा जैसी होगी जिंदगी, हर ओर से मिलेगी सफलता!