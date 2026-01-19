Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 19 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वज्र और सिद्धि योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 19 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वज्र और सिद्धि योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 19 January 2026: 19 जनवरी को सोमवार है और यह दिन चंद्रदेव और महादेव की कृपा से अति शुभ है. 19 जनवरी 2026 को तिथि क्या है शुभ अशुभ योग व नक्षत्र क्या हैं. आइए इस बारे में जानें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 19, 2026, 06:00 AM IST
19 January 2026 Ka Panchang
19 January 2026 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 19 January 2026: 19 जनवरी 2026 यानी आज सोमवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त सोमवार को महादेव की पूजा करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं. चंद्रदेव को शाम के समय अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है. कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्रदोष दूर होता है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो माता और मन के कारक हैं. आइए 19 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

19 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (19 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
19 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि बीच रात 02:14 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल द्वितीया.
19 जनवरी 2026 को वार सोमवार.
19 जनवरी 2026 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सुबह 11:52 बजे तक. इसके बाद श्रवण.
19 जनवरी 2026 को योग- वज्र योग शाम 08:45 बजे तक. इसके बाद सिद्धि योग.
19 जनवरी 2026 को करण- किस्तुघन दोपहर 01:51 बजे तक इसके बाद बव बीच रात 02:14 बजे तक. इसके बाद बालव.

19 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
19 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे. 
19 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:00 बजे.
19 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 7:34 बजे.
19 जनवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 6:36 बजे.
19 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.
19 जनवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन मकर राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

19 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
19 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:15 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक.
19 जनवरी 2026 को अमृत काल- बीच रात 02:09 बजे से प्रातः 03:50 बजे तक.
19 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
19 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
19 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 08:35 से लेकर सुबह 9:55 बजे तक
19 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:16 से लेकर दोपहर 12:37 बजे तक.
19 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:19 बजे तक. 
19 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:59 से दोपहर 01:42 बजे तक. दोपहर 03:08 से लेकर दोपहर 03:51 बजे तक
19 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - शाम 04:04 से शाम 05:45 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Surya Gochar 2026: उत्तराषाढ़ा तृतीय पद में ग्रहों के राजा का प्रवेश, इन 4 राशिवालों की राजा जैसी होगी जिंदगी, हर ओर से मिलेगी सफलता!

और पढ़ें- Dhanishtha Nakshatra: बहुत मिलनसार और साहसी होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: अभिजित नक्षत्र में शुक्र गोचर, लबालब धन प्रेम और खुशहाली से भर जाएगी 4 राशिवालों की जिंदगी!

