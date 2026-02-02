Advertisement
trendingNow13092689
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 2 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा तिथि, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 2 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा तिथि, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 2 February 2026: आज सोमवार का दिन है और आज का दिन चंद्रदेव और महादेव को समर्पित है. 2 फरवरी 2026 को तिथि क्या है, इस दिन राहुकाल और शुभ योग कब तक होगा, इन सब के बारे में हम इस कड़ी में पूरे विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 03, 2026, 05:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Panchang 2 February 2026
Panchang 2 February 2026

Aaj Ka Panchang 2 February 2026: 2 फरवरी 2026 यानी आज सोमवार का दिन अति शुभ है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. सोमवार के दिन जो भी जातक चंद्रदेव और महादेव की पूजा करते हैं उसके सभी दुख समाप्त होते हैं और मानसिक शांति मिलता है. चंद्रदेव को इस दिन शाम के समय अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्रदोष भी मुक्ति मिलती है. सोमवार का दिन चंद्रदेव से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 2 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

2 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (2 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
2 फरवरी 2026 को तिथि- बाद फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा बीच रात 01:52 बजे तक, इसके बाद द्वितीया तिथि.
2 फरवरी 2026 को वार सोमवार.
2 फरवरी 2026 को आश्लेषा नक्षत्र बीच रात 10:47 बजे तक. इसके बाद मघा.
2 फरवरी 2026 को योग- आयुष्मान योग सुबह 07:20 बजे तक. इसके बाद सौभाग्य योग.
2 फरवरी 2026 को करण- बालव दोपहर  02:42 बजे तक इसके बाद प्रातः 01:52 कौलव बजे तक. इसके बाद तैतिल.

2 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
2 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:10 बजे. 
2 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:10 बजे.
2 फरवरी 2026 को चंद्रोदय शाम को 06:47 बजे.
3 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच प्रातः को 08:02 बजे.
2 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
2 फरवरी 2026 को चंद्रमा का रात 10:47 बजे तक कर्क राशि में संचरण. इसके बाद सिंह राशि में गोचर
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

2 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
2 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:02 बजे तक.
2 फरवरी 2026 को अमृत काल- रात 09:15 बजे से रात 10:46 बजे तक.
2 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:33 से लेकर सुबह 06:21 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
2 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
2 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 8:32 बजे से लेकर सुबह 9:55 बजे तक.
2 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:18 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.
2 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 02:03 बजे से लेकर दोपहर 03:25 बजे तक. 
2 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:02 बजे से दोपहर 01:46 बजे तक. दोपहर 03:14 बजे से दोपहर 03:58 बजे तक.
2 फरवरी 2026 कोवर्ज्यम् - दोपहर 12:08 बजे से लेकर दोपहर 01:39 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- 'J' Letter Name Personality: मौज-मस्ती भरी जिंदगी जीते हैं J अक्षर के नाम वाले लोग, प्रेम के रिश्ते को विवाह तक ले जाते हैं!

और पढ़ें- Swapna Shastra: सपने में खुद को मरते हुए देखना क्या देता है संकेत? न करें इन सपनों को अनदेखा

और पढ़ें- Garud Puran: कर्मों के हिसाब से तय होती है अगले जन्म की योनि, जानें क्यों मिलता है चमगादड़ सांप और गिद्ध का जन्म!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
Sadanandan Master
सांसद ने मेज पर निकालकर रख दिए अपने दोनों 'पैर', फिर सुनाई जानलेवा हमले की कहानी
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
weather news
पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, फरवरी में कहर ढाएगा मौसम
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
PM Modi
पहले इंडिया गेट पर पोस्ट, अब ट्रंप ने की PM मोदी से बात, क्या होगा बड़ा ऐलान?
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
India Gate
'हमारा सबसे शानदार होगा...', दिल्ली के इंडिया गेट की ट्रंप ने की तारीफ, बोले-खूबसूरत
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका
Assam news
मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर फंसे हिमंता, सीएम के खिलाफ SC में याचिका