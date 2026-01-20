Aaj Ka Panchang: ये है 20 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 20 January 2026: 20 जनवरी 2026 यानी आज मंगलवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं. भक्त के भय का नाश होता है. कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और मंगलदोष दूर होता है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शारीरिक ऊर्जा, साहस और भूमि का कारक ग्रह है. आइए 20 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

20 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (20 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

20 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल द्वितीया तिथि बीच रात 02:42 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल तृतीया.

20 जनवरी 2026 को वार मंगलवार.

20 जनवरी 2026 को श्रवण नक्षत्र दोपहर 01:06 बजे तक. इसके बाद धनिष्ठा.

20 जनवरी 2026 को योग- सिद्धि योग रात 08:00 बजे तक. इसके बाद व्यातीपात योग.

20 जनवरी 2026 को करण- बालव दोपहर 02:31 बजे तक इसके बाद कौलव बीच रात 02:43 बजे तक. इसके बाद तैतिल.

20 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

20 जनवरी 2026 यानी आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन, मां तारा की पूजा.

20 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

20 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे.

20 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:01 बजे.

20 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 08:14 बजे.

20 जनवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 07:34 बजे.

20 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.

20 जनवरी 2026 को चंद्रमा का बीच रात 01:35 बजे तक मकर राशि में संचरण. इसके बाद कुंभ राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

20 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

20 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक.

20 जनवरी 2026 को अमृत काल- प्रातः 03:11 बजे से प्रातः 04:51 बजे तक.

20 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

20 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

20 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:19 से लेकर शाम 04:40 बजे तक

20 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:55 से लेकर सुबह 11:16 बजे तक.

20 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 01:58 बजे तक.

20 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:23 से सुबह 10:06 बजे तक. रात 11:18 से लेकर रात 12:11 बजे तक

20 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - शाम 05:15 से शाम 06:54 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

