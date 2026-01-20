Advertisement
trendingNow13079979
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 20 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 20 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, गुप्त नवरात्रि का आज दूसरा दिन, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 20 January 2026: 20 जनवरी को मंगलवार है और यह दिन हनुमान जी की कृपा से अति शुभ है. 20 जनवरी 2026 को तिथि क्या है, किन शुभ अशुभ योगों का संयोग हो रहा है व नक्षत्र क्या हैं. आइए इस बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang 20 January 2026
Aaj Ka Panchang 20 January 2026

Aaj Ka Panchang 20 January 2026: 20 जनवरी 2026 यानी आज मंगलवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं. भक्त के भय का नाश होता है. कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और मंगलदोष दूर होता है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शारीरिक ऊर्जा, साहस और भूमि का कारक ग्रह है. आइए 20 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

20 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (20 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
20 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल द्वितीया तिथि बीच रात 02:42 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल तृतीया.
20 जनवरी 2026 को वार मंगलवार.
20 जनवरी 2026 को श्रवण नक्षत्र दोपहर 01:06 बजे तक. इसके बाद धनिष्ठा.
20 जनवरी 2026 को योग- सिद्धि योग रात 08:00 बजे तक. इसके बाद व्यातीपात योग.
20 जनवरी 2026 को करण- बालव दोपहर 02:31 बजे तक इसके बाद कौलव बीच रात  02:43 बजे तक. इसके बाद तैतिल.

20 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार
20 जनवरी 2026 यानी आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन, मां तारा की पूजा.

Add Zee News as a Preferred Source

20 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
20 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:14 बजे. 
20 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:01 बजे.
20 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 08:14 बजे.
20 जनवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 07:34 बजे.
20 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.
20 जनवरी 2026 को चंद्रमा का बीच रात 01:35 बजे तक मकर राशि में संचरण. इसके बाद  कुंभ राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

20 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
20 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक.
20 जनवरी 2026 को अमृत काल- प्रातः 03:11 बजे से प्रातः 04:51 बजे तक.
20 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
20 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
20 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:19 से लेकर शाम 04:40 बजे तक
20 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:55 से लेकर सुबह 11:16 बजे तक.
20 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 01:58 बजे तक. 
20 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:23 से सुबह 10:06 बजे तक. रात 11:18 से लेकर रात 12:11 बजे तक
20 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - शाम 05:15 से शाम 06:54 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Budh Vakri 2026: बुध वक्री होकर इन 4 राशि वालों का बिगाड़ेगा भाग्य, संभलकर लेने होंगे फैसले, धन के मामले में रहें सावधान!

और पढ़ें- भक्त का भोलापन देख श्रीकृष्ण ने धारण किया बाल रूप, लड्डू गोपाल के मनमोहक स्वरूप के पीछे क्या है कहानी?

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
DNA
DNA: भारत-यूएई के नेताओं की केमिस्ट्री कितनी मजबूत? एक विश्लेषण
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
DNA
भारत-UAE अपना NATO बनाने वाले हैं? मुस्लिम देशों के सबसे बड़े 'शेख' बनेंगे जायद!
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
DNA
गाजा पोस्ट-वॉर अरेंजमेंट में क्या होगा भारत का रोल? नाहयान के दौरे से मिलेगा जवाब
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
DNA
क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
Arabian Sea
गुजरात में क्यों खौल रहा अरब सागर का पानी? समुद्र में दिखे खौफनाक बुलबुले
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
Maharashtra news
'महाराष्ट्र में हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव',इस नेता के बयान से गरमाई सियासत
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
Rafale
5वीं पीढ़ी का ये लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में भारत; दुश्मनों की उड़ी नींद
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
nitin Nabin
BJP में 'नवीन' युग, 5 राज्यों के चुनाव ही नहीं; नए अध्यक्ष के सामने हैं ये 5 चुनौती
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
dk Shivkumar
'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन
Punjab
पंजाब में युवाओं के लिए बड़ी सौगात, भगवंत मान ने किया सरकारी कॉलेज का उद्घाटन