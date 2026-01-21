Aaj Ka Panchang: ये है 21 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 21 January 2026: 21 जनवरी 2026 यानी आज बुधवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त बुधवार को गणेश जी की पूजा करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं. भक्त के कार्यों में रुकावट नहीं आती है. कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और बुधदोष दूर होता है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह है. आइए 21 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

21 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (21 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

21 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल तृतीया तिथि बीच रात 02:47 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल चतुर्थी.

21 जनवरी 2026 को वार बुधवार.

21 जनवरी 2026 को धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 01:58 बजे तक. इसके बाद शतभिषा.

21 जनवरी 2026 को योग- व्यातीपात योग शाम 06:58 बजे तक. इसके बाद वरीयान योग.

21 जनवरी 2026 को करण- तैतिल दोपहर 02:48 बजे तक इसके बाद गर बीच रात 02:47 बजे तक. इसके बाद वणिज.

21 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

21 जनवरी 2026 यानी आज गुप्त नवरात्रि का तीसर दिन, मां तारा की पूजा.

21 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

21 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:13 बजे.

21 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:02 बजे.

21 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 08:50 बजे.

21 जनवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 08:30 बजे.

21 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.

21 जनवरी 2026 को चंद्रमा का कुंभ राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

21 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

21 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.

21 जनवरी 2026 को अमृत काल- प्रातः 07:05 बजे से प्रातः 08:43 बजे तक.

21 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

21 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

21 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:38 से लेकर शाम 01:59 बजे तक

21 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:34 से लेकर सुबह 09:56 बजे तक.

21 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:17 से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.

21 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:16 से दोपहर 12:59 बजे तक.

21 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - रात 09:18 से रात 10:56 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

