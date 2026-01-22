Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 22 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वरीयान और परिघ योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 22 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वरीयान और परिघ योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 22 January 2026: 22 जनवरी को गुरुवार है और यह दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ है. 22 जनवरी 2026 को तिथि क्या है, कौन से शुभ अशुभ योग और नक्षत्र क्या रहने वाला हैं. आइए इस बारे में जानें. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 22, 2026, 05:30 AM IST
Aaj ka Rashifal

Aaj Ka Panchang 22 January 2026: 22 जनवरी 2026 यानी आज गुरुवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं. भक्त का भाग्य चमकता है. कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और गुरु बृहस्पति दोष भी दूर होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह है. आइए 22 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

22 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (22 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
22 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि बीच रात 02:28 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल पंचमी.
22 जनवरी 2026 को वार गुरुवार.
22 जनवरी 2026 को शतभिषा नक्षत्र दोपहर 02:26 बजे तक. इसके बाद पूर्वभाद्रपदा.
22 जनवरी 2026 को योग- वरीयान योग शाम 05:37 बजे तक. इसके बाद परिघ योग.
22 जनवरी 2026 को करण- वणिज दोपहर 02:41 बजे तक इसके बाद विष्टि बीच रात 02:28 बजे तक. इसके बाद बव.

22 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार
22 जनवरी 2026 यानी आज माघ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन, मां भुवनेश्वरी की पूजा.

22 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
22 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:13 बजे. 
22 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:03 बजे.
22 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 9:24 बजे.
22 जनवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 9:26 बजे.
22 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.
22 जनवरी 2026 को चंद्रमा का कुंभ राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

22 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
22 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 से लेकर शाम 01:00 बजे तक.
22 जनवरी 2026 को अमृत काल- प्रातः 07:05 बजे से प्रातः 08:43 बजे तक. सुबह 06:59 से लेकर सुबह 08:35 बजे तक.
22 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
22 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
22 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 01:59 से लेकर शाम 03:20 बजे तक.
22 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:13 से लेकर सुबह 08:34 बजे तक.
22 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 09:56 से लेकर दोपहर 11:17 बजे तक. 
22 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 10:50 से दोपहर 11:33 बजे तक. दोपहर 03:09 से दोपहर 03:53 बजे तक.
22 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - रात 08:52 से रात 10:28 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

aaj ka panchang

