Aaj Ka Panchang: ये है 22 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज वरीयान और परिघ योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 22 January 2026: 22 जनवरी 2026 यानी आज गुरुवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं. भक्त का भाग्य चमकता है. कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और गुरु बृहस्पति दोष भी दूर होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह है. आइए 22 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

22 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (22 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

22 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि बीच रात 02:28 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल पंचमी.

22 जनवरी 2026 को वार गुरुवार.

22 जनवरी 2026 को शतभिषा नक्षत्र दोपहर 02:26 बजे तक. इसके बाद पूर्वभाद्रपदा.

22 जनवरी 2026 को योग- वरीयान योग शाम 05:37 बजे तक. इसके बाद परिघ योग.

22 जनवरी 2026 को करण- वणिज दोपहर 02:41 बजे तक इसके बाद विष्टि बीच रात 02:28 बजे तक. इसके बाद बव.

22 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

22 जनवरी 2026 यानी आज माघ गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन, मां भुवनेश्वरी की पूजा.

22 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

22 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:13 बजे.

22 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:03 बजे.

22 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 9:24 बजे.

22 जनवरी 2026 को चंद्रस्त शाम को 9:26 बजे.

22 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.

22 जनवरी 2026 को चंद्रमा का कुंभ राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

22 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

22 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 से लेकर शाम 01:00 बजे तक.

22 जनवरी 2026 को अमृत काल- प्रातः 07:05 बजे से प्रातः 08:43 बजे तक. सुबह 06:59 से लेकर सुबह 08:35 बजे तक.

22 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

22 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

22 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 01:59 से लेकर शाम 03:20 बजे तक.

22 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:13 से लेकर सुबह 08:34 बजे तक.

22 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 09:56 से लेकर दोपहर 11:17 बजे तक.

22 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 10:50 से दोपहर 11:33 बजे तक. दोपहर 03:09 से दोपहर 03:53 बजे तक.

22 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - रात 08:52 से रात 10:28 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

