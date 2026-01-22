Aaj Ka Panchang: ये है 23 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज सरस्वती पूजा, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 23 January 2026: 23 जनवरी 2026 यानी आज शुक्रवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं. भक्तों को धन की कमी नहीं होती है. कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और शुक्र दोष भी दूर होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन और प्रेम के कारक ग्रह है. आइए 23 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

23 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (23 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

23 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल पंचमी तिथि बीच रात 01:46 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल षष्ठी.

23 जनवरी 2026 को वार शुक्रवार.

23 जनवरी 2026 को पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र दोपहर 02:32 बजे तक. इसके बाद उत्तरभाद्रपदा.

23 जनवरी 2026 को योग- परिघ योग दोपहर 03:58 बजे तक. इसके बाद शिव योग.

23 जनवरी 2026 को करण- बव दोपहर 02:10 बजे तक इसके बाद बालव बीच रात 01:46 बजे तक. इसके बाद कौलव.

23 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

23 जनवरी 2026 को यानी आज सरस्वती पूजा (बसंत पंचमी)

23 जनवरी 2026 को यानी आज माघ गुप्त नवरात्रि का पांचवां दिन, मां छिन्नमस्ता की पूजा.

23 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

23 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:13 बजे.

23 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:03 बजे.

23 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 09:57 बजे.

23 जनवरी 2026 को चंद्रस्त रात को 10:22 बजे.

23 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.

23 जनवरी 2026 को चंद्रमा का सुबह 08:33 बजे कुंभ राशि में संचरण. इसके बाद मीन राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

23 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

23 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 से लेकर शाम 01:00 बजे तक.

23 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 06:59 बजे से सुबह 08:35 बजे तक.

23 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:37 से लेकर सुबह 06:25 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

23 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

23 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 11:17 से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.

23 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:21 से लेकर शाम 04:42 बजे तक.

23 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:34 से लेकर सुबह 09:56 बजे तक.

23 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:23 से सुबह 10:06 बजे तक. दोपहर 01:00 से दोपहर 01:43 बजे तक.

23 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - रात 12:01 से रात 01:36 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

