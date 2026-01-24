Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 24 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज शिव और सिद्धि योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 24 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज शिव और सिद्धि योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 24 January 2026: 24 जनवरी को शनिवार है और यह दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ है. 24 जनवरी 2026 को तिथि क्या है, कौन से योग और नक्षत्र क्या रहने वाला हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Jan 24, 2026, 06:00 AM IST
24 January 2026 Ka Panchang
24 January 2026 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 24 January 2026: 24 जनवरी 2026 यानी आज शनिवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं उसके सभी दुख दूर होते हैं और भक्त पर शनि की क्रूर दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ता है. कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और शनि दोष भी दूर होता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. आइए 24 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

24 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (24 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
24 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल षष्ठी तिथि बीच रात 12:40 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल सप्तमी.
24 जनवरी 2026 को वार शनिवार.
24 जनवरी 2026 को उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र दोपहर 02:15 बजे तक. इसके बाद रेवती.
24 जनवरी 2026 को योग- शिव योग दोपहर 02:01 बजे तक. इसके बाद सिद्ध योग.
24 जनवरी 2026 को करण- कौलव दोपहर 01:16 बजे तक इसके बाद तैतिल बीच रात 12:40 बजे तक. इसके बाद गर.

24 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार
24 जनवरी 2026 को यानी आज माघ गुप्त नवरात्रि का छठा दिन, मां त्रिपुर भैरवी की पूजा.

24 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
24 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:13 बजे. 
24 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:04 बजे.
24 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 10:31 बजे.
24 जनवरी 2026 को चंद्रस्त रात को 11:20 बजे.
24 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.
24 जनवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात मीन राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

24 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
24 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक.
24 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 09:30 बजे से सुबह 11:05 बजे तक.
24 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:36 से लेकर सुबह 06:24 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
24 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
24 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 9:56 से लेकर दोपहर 11:17 बजे तक.
24 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 2:00 से लेकर दोपहर 3:21 बजे तक.
24 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 7:13 से लेकर सुबह 8:34 बजे तक. 
24 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:40 से सुबह 09:23 बजे तक. 
24 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - बीच रात 01:55 से प्रातः 03:28 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
