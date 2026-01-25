Aaj Ka Panchang: ये है 25 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज रथ सप्तमी पर्व, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 25 January 2026: 25 जनवरी 2026 यानी आज रविवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त रविवार को सूर्यदेव की पूजा करते हैं उसके सभी दुख दूर होते हैं और भाग्य चमकता है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सूर्य दोष दूर होता है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो पिता और प्रसिद्ध के कारक हैं. आइए 25 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

25 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (25 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

25 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल सप्तमी तिथि रात 11:10 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल अष्टमी.

25 जनवरी 2026 को वार रविवार.

25 जनवरी 2026 को रेवती नक्षत्र दोपहर 01:35 बजे तक. इसके बाद अश्विनी.

25 जनवरी 2026 को योग- सिद्ध योग सुबह 11:45 बजे तक. इसके बाद साध्य योग.

25 जनवरी 2026 को करण- गर सुबह 11:58 बजे तक इसके बाद रात वणिज बजे तक. इसके बाद विष्टि.

25 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

25 जनवरी 2026 को रथ सप्तमी पर्व.

25 जनवरी 2026 को यानी आज माघ गुप्त नवरात्रि का सातवां दिन, मां धूमावती की पूजा.

25 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

25 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:13 बजे.

25 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:05 बजे.

25 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 11:06 बजे.

26 जनवरी 2026 को चंद्रस्त बीच रात को 12:20 बजे.

25 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.

25 जनवरी 2026 को चंद्रमा का दोपहर 01:35 बजे तक मीन राशि में संचरण. इसके बाद मेष राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

25 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

25 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक.

25 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह11:13 बजे से दोपहर 12:47 बजे तक. सुबह 05:39 से लेकर सुबह 07:11 बजे तक

25 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:36 से लेकर सुबह 06:24 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

25 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

25 जनवरी 2026 को राहुकाल- शाम 04:43 से लेकर शाम 06:05 बजे तक.

25 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक.

25 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 3:22 से लेकर शाम 4:43 बजे तक.

25 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 04:38 से दोपहर 01:44 बजे तक.

25 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - शाम 08:43 से शाम 05:21 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

