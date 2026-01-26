Advertisement
trendingNow13084729
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 26 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज भीष्म अष्टमी, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 26 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज भीष्म अष्टमी, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 26 January 2026: 26 जनवरी को सोमवार है और यह दिन चंद्रदेव और महादेव की कृपा से अति शुभ है. 26 जनवरी 2026 को तिथि क्या है, कौन कौन से योग बनेंगे और नक्षत्र क्या रहेगा, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang 26 January 2026
Aaj Ka Panchang 26 January 2026

Aaj Ka Panchang 26 January 2026: 26 जनवरी 2026 यानी आज सोमवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त सोमवार को महादेव की पूजा करते हैं उसके सभी दुख दूर होते हैं और मन शांत रहता है. शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्र दोष दूर होता है. सोमवार का दिन चंद्र से शुरू होता है जो मन के कारक हैं. आइए 26 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

26 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (26 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
26 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल अष्टमी तिथि रात 09:18 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल नवमी.
26 जनवरी 2026 को वार सोमवार.
26 जनवरी 2026 को अश्विनी नक्षत्र दोपहर 12:32 बजे तक. इसके बाद भरणी.
26 जनवरी 2026 को योग- साध्य योग सुबह 09:11 बजे तक. इसके बाद शुभ योग.
26 जनवरी 2026 को करण- विष्टि सुबह 10:17 बजे तक इसके बाद बव बीच रात 09:18 बजे तक. इसके बाद बालव.

26 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार
26 जनवरी 2026 को रथ भीष्म अष्टमी.
26 जनवरी 2026 को यानी आज माघ गुप्त नवरात्रि का आठवां दिन, मां बगलामुखी की पूजा.

Add Zee News as a Preferred Source

26 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
26 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:12 बजे. 
26 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:05 बजे.
26 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 11:46 बजे.
27 जनवरी 2026 को चंद्रस्त बीच रात को 01:24 बजे.
26 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.
26 जनवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात मेष राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

26 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
26 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:01 बजे तक.
26 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 06:37 बजे से सुबह 08:08 बजे तक.
26 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:36 से लेकर सुबह 06:24 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
26 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
26 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:56 बजे तक.
26 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:17 से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.
26 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 2:00 से लेकर दोपहर 8:34 बजे तक. 
26 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:01 से दोपहर 01:44 बजे तक. दोपहर 03:11 से दोपहर 03:55 बजे तक. 
26 जनवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 08:43 से सुबह 10:15 बजे तक. रात 11:04 से रात 11:04 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Revati Nakshatra: स्वतंत्रता पसंद होते हैं रेवती नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- Swapna Shastra: सपने में खुद को किसी के साथ पैदल चलते देखना क्या देता है संकेत, पथरीले रास्ते क्या बताते हैं? जानें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
congress
उन्हें चाहिए मुस्लिम वोट लेकिन... कांग्रेस के हाईकमान पर शकील अहमद का तंज
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
Sahar Sheikh News
'मुंब्रा को हरा कर देने' वाली AIMIM पार्षद ने फिर उगली आग, बोली- किसी के बाप का...
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी पर बवाल
West bengal elections
'क्या बंगाल ऐसा बदलाव चाहता है...', ममता बनर्जी पर BJP नेता की टिप्पणी पर बवाल
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; सीमा में कर रहा था घुसपैठ
Jammu Kashmir
भारत-पाक सीमा पर एक आतंकी ढेर, किश्तवाड़ में हुआ एनकाउंटर; सीमा में कर रहा था घुसपैठ
भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में आया कितना बदलाव? कहां तक पहुंचे हम
26 January
भारत के गणतंत्र की विकास यात्रा के 76 सालों में आया कितना बदलाव? कहां तक पहुंचे हम
लाउडस्पीकर की वजह से कोलकाता में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच
west bengal news in hindi
लाउडस्पीकर की वजह से कोलकाता में भिड़े BJP-TMC कार्यकर्ता, बिप्लब देव का फूंका मंच
एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
UPSC
एग्जाम का था प्रेशर, घर से 3 लाख रुपये और बहन की UPSC फीस चुराई और फिर...
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
weather update
24 घंटे कार में फंसे रहे पर्यटक, मनाली में जनजीवन ठप; इधर आ गया IMD का अलर्ट
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
Colonel Sofiya Qureshi
ऑपरेशन सिंदूर में उधेड़ी थी पाकिस्तान... अब कर्नल सोफिया को मिलेगा ये खास सम्मान
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड
Jammu kashmir news in hindi
रिपब्लिक डे से पहले फिर 'ना-पाक' हरकत, कठुआ में दिखे ड्रोन; क्या चाहता है जिन्नालैंड