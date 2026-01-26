Aaj Ka Panchang: ये है 26 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज भीष्म अष्टमी, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 26 January 2026: 26 जनवरी 2026 यानी आज सोमवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त सोमवार को महादेव की पूजा करते हैं उसके सभी दुख दूर होते हैं और मन शांत रहता है. शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्र दोष दूर होता है. सोमवार का दिन चंद्र से शुरू होता है जो मन के कारक हैं. आइए 26 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

26 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (26 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

26 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल अष्टमी तिथि रात 09:18 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल नवमी.

26 जनवरी 2026 को वार सोमवार.

26 जनवरी 2026 को अश्विनी नक्षत्र दोपहर 12:32 बजे तक. इसके बाद भरणी.

26 जनवरी 2026 को योग- साध्य योग सुबह 09:11 बजे तक. इसके बाद शुभ योग.

26 जनवरी 2026 को करण- विष्टि सुबह 10:17 बजे तक इसके बाद बव बीच रात 09:18 बजे तक. इसके बाद बालव.

26 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

26 जनवरी 2026 को रथ भीष्म अष्टमी.

26 जनवरी 2026 को यानी आज माघ गुप्त नवरात्रि का आठवां दिन, मां बगलामुखी की पूजा.

26 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

26 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:12 बजे.

26 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:05 बजे.

26 जनवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह को 11:46 बजे.

27 जनवरी 2026 को चंद्रस्त बीच रात को 01:24 बजे.

26 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.

26 जनवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन रात मेष राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

26 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

26 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:01 बजे तक.

26 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 06:37 बजे से सुबह 08:08 बजे तक.

26 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:36 से लेकर सुबह 06:24 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

26 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

26 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:56 बजे तक.

26 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:17 से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.

26 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 2:00 से लेकर दोपहर 8:34 बजे तक.

26 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:01 से दोपहर 01:44 बजे तक. दोपहर 03:11 से दोपहर 03:55 बजे तक.

26 जनवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 08:43 से सुबह 10:15 बजे तक. रात 11:04 से रात 11:04 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

