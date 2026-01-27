Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 27 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज गुप्त नवरात्रि का नौवां दिन, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 27 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज गुप्त नवरात्रि का नौवां दिन, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 27 January 2026: 27 जनवरी को मंगलवार है और यह दिन हनुमान जी की कृपा से अति शुभ है. 27 जनवरी 2026 को तिथि क्या है, कौन से योग बनेंगे और कौन से नक्षत्र क्या रहेगा, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 27, 2026, 05:53 AM IST
Aaj Ka Panchang 27 January 2026
Aaj Ka Panchang 27 January 2026

Aaj Ka Panchang 27 January 2026: 27 जनवरी 2026 यानी आज मंगलवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त मंगलवार को हनुमान की पूजा करते हैं उसके सभी दुख दूर होते हैं और भय का नाश होता है. कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है और मंगल दोष दूर होता है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शौर्य और साहस के कारक हैं. आइए 27 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

27 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (27 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
27 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल नवमी तिथि शाम 07:05 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल दशमी.
27 जनवरी 2026 को वार मंगलवार.
27 जनवरी 2026 को भरणी नक्षत्र सुबह 11:08 बजे तक. इसके बाद कृत्तिका.
27 जनवरी 2026 को योग- शुक्ल योग प्रातः 03:12 बजे तक. इसके बाद ब्रह्म योग.
27 जनवरी 2026 को करण- बालव सुबह 08:14 बजे तक इसके बाद शाम 07:05 कौलव बजे तक. इसके बाद तैतिल सुबह 05:53 बजे तक. इसके बाद गर.

27 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार
27 जनवरी 2026 को यानी आज माघ गुप्त नवरात्रि का नौवां दिन, मां मातंगी की पूजा.

27 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
27 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:13 बजे. 
27 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:06 बजे.
27 जनवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर को 12:30 बजे.
28 जनवरी 2026 को चंद्रस्त बीच रात को 2:30 बजे.
27 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.
27 जनवरी 2026 को चंद्रमा का शाम 04:44 बजे तक मेष राशि में संचरण. इसके बाद वृषभ राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

27 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
27 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:01 बजे तक.
27 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 06:37 बजे से सुबह 08:08 बजे तक.
27 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:36 से लेकर सुबह 06:24 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
27 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
27 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:22 से लेकर शाम 04:44 बजे तक.
27 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:56 से लेकर सुबह 11:17 बजे तक.
27 जनवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 2:01 बजे तक. 
27 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:23 से सुबह 10:06 बजे तक. रात 11:20 से रात 12:13 बजे तक.
27 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - रात 10:17 से रात 11:46 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

