Aaj Ka Panchang: ये है 28 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज ब्रह्म और इन्द्र योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 28 January 2026: 28 जनवरी 2026 यानी आज बुधवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त बुधवार को गणेश जी की पूजा करते हैं उसके सभी दुख दूर होते हैं और संकटों का नाश होता है. कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और बुध दोष दूर होता है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि , वाणी और व्यापार के कारक हैं. आइए 28 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

28 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (28 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

28 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल दशमी तिथि शाम 04:36 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल एकादशी.

28 जनवरी 2026 को वार बुधवार.

28 जनवरी 2026 को कृत्तिका नक्षत्र सुबह 09:26 बजे तक. इसके बाद रोहिणी.

28 जनवरी 2026 को योग- ब्रह्म योग रात 11:53 बजे तक. इसके बाद इन्द्र योग.

28 जनवरी 2026 को करण- गर शाम 04:36 बजे तक इसके बाद सुबह 03:17 वणिज बजे तक. इसके बाद विष्टि.

28 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

28 जनवरी 2026 को यानी आज माघ गुप्त नवरात्रि की दशमी तिथि, मां कमला देवी की पूजा.

28 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

28 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:12 बजे.

28 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:07 बजे.

28 जनवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर को 01:22 बजे.

29 जनवरी 2026 को चंद्रस्त बीच प्रातः को 03:38 बजे.

28 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.

28 जनवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन वृषभ राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

28 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

28 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.

28 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 07:12 बजे से सुबह 08:42 बजे तक. सुबह 05:01 बजे से सुबह 06:30 बजे तक.

28 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:35 से लेकर सुबह 06:23 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

28 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

28 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 02:01 बजे तक.

28 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:34 से लेकर सुबह 09:56 बजे तक.

28 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:17 से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.

28 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:17 से दोपहर 01:01 बजे तक.

28 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - रात 12:09 से रात 01:37 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

