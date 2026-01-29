Aaj Ka Panchang: ये है 29 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज जया एकादशी व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 29 January 2026: 29 जनवरी 2026 यानी आज गुरुवार का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करते हैं उसके सभी दुख दूर होते हैं और भाग्य का साथ मिलता है. कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है और गुरु बृहस्पति का दोष भी दूर होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह हैं. आइए 29 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

29 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (29 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

29 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल एकादशी तिथि दोपहर 01:55 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल द्वादशी.

29 जनवरी 2026 को वार गुरुवार.

29 जनवरी 2026 को मृगशिरा नक्षत्र सुबह 05:29 बजे तक. इसके बाद आद्रा.

29 जनवरी 2026 को योग- इन्द्र योग रात 08:27 बजे तक. इसके बाद वैधृति योग.

29 जनवरी 2026 को करण- विष्टि दोपहर 01:55 बजे तक इसके बाद रात 12:32 बव बजे तक. इसके बाद बालव.

29 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार

29 जनवरी 2026 को जया एकादशी व्रत.

29 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

29 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:11 बजे.

29 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:07 बजे.

29 जनवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर को 02:22 बजे.

30 जनवरी 2026 को चंद्रस्त बीच प्रातः को 04:44 बजे.

29 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.

29 जनवरी 2026 को चंद्रमा का शाम 06:30 तक वृषभ राशि में संचरण. इसके बाद मिथुन राशि में गोचर

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

29 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

29 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:01 बजे तक.

29 जनवरी 2026 को अमृत काल- रात 09:25 बजे से रात 10:53 बजे तक.

29 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:35 से लेकर सुबह 06:23 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

29 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

29 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:01 बजे से लेकर दोपहर 03:23 बजे तक.

29 जनवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:11 बजे से लेकर सुबह 08:33 बजे तक.

29 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 09:55 बजे से लेकर दोपहर 11:17 बजे तक.

29 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:50 बजे से सुबह 11:34 बजे तक. दोपहर 03:13 बजे से लेकर दोपहर 03:56 बजे तक.

29 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - दोपहर 12:38 बजे से लेकर दोपहर 02:06 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

