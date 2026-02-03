Aaj Ka Panchang: ये है 3 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज शोभन के बाद अतिगण्ड योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 3 February 2026: 3 फरवरी 2026 यानी आज मंगलवार का दिन अति शुभ है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. मंगलवार के दिन जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करते हैं उसके सभी दुख समाप्त होते हैं और भय से मुक्ति मिलती है. कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है और मंगलदोष भी मुक्ति मिलती है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो भूमि और शौर्य का कारक ग्रह है. आइए 3 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

3 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (3 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

3 फरवरी 2026 को तिथि- बाद फाल्गुन कृष्ण द्वितीया बीच रात 12:40 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि.

3 फरवरी 2026 को वार मंगलवार.

3 फरवरी 2026 को मघा नक्षत्र बीच रात 10:10 बजे तक. इसके बाद पूर्व फाल्गुनी.

3 फरवरी 2026 को योग- शोभन योग सुबह 02:38 बजे तक. इसके बाद अतिगण्ड योग.

3 फरवरी 2026 को करण- तैतिल दोपहर 01:12 बजे तक इसके बाद बीच रात 12:41 गर बजे तक. इसके बाद वणिज.

3 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

3 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:09 बजे.

3 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:11 बजे.

3 फरवरी 2026 को चंद्रोदय शाम को 7:48 बजे.

4 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच सुबह को 08:38 बजे.

3 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.

3 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन और रात सिंह राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

3 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

3 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:02 बजे तक.

3 फरवरी 2026 को अमृत काल- रात 07:48 बजे से रात 09:22 बजे तक.

3 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:33 से लेकर सुबह 06:21 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

3 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

3 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 03:25 बजे से लेकर सुबह 04:48 बजे तक.

3 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:55 बजे से लेकर दोपहर 11:17 बजे तक.

3 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:03 बजे तक.

3 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:22 बजे से सुबह 10:06 बजे तक. सुबह 11:22 बजे से दोपहर 12:14 बजे तक.

3 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 10:28 बजे से लेकर दोपहर 12:01 बजे तक. सुबह 06:11 बजे से लेकर सुबह 07:47 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

