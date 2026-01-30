Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 30 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज शुक्र प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 30 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज शुक्र प्रदोष व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 30 January 2026: आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है. 30 जनवरी 2026 को तिथि क्या है, इस दिन राहुकाल कब तक होगा और इस दिन योग, व्रत और नक्षत्र क्या रहने वाला है, इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 30, 2026, 06:00 AM IST
30 January 2026 Aaj ka Panchang
30 January 2026 Aaj ka Panchang

Aaj Ka Panchang 30 January 2026: 30 जनवरी 2026 यानी आज शुक्रवार का दिन अति शुभ है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसके सभी दुख दूर होते हैं और धन लाभ होता है. कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है और शुक्रदोष भी दूर होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन और एशो आराम के कारक ग्रह हैं. आइए 30 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

30 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (30 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
30 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल द्वादशी तिथि सुबह 11:09 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल त्रयोदशी.
30 जनवरी 2026 को वार शुक्रवार.
30 जनवरी 2026 को आद्रा नक्षत्र प्रातः 03:27 बजे तक. इसके बाद पुनर्वसु.
30 जनवरी 2026 को योग- वैधृति योग शाम 04:58 बजे तक. इसके बाद विष्कुम्भ योग.
30 जनवरी 2026 को करण- बालव सुबह 11:09 बजे तक इसके बाद रात 09:47 कौलव बजे तक. इसके बाद तैतिल.

30 जनवरी 2026 को व्रत त्योहार
30 जनवरी 2026 को शुक्र प्रदोष व्रत.

30 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
30 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:11 बजे. 
30 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:08 बजे.
30 जनवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर को 03:27 बजे.
31 जनवरी 2026 को चंद्रस्त बीच प्रातः को 5:45 बजे.
30 जनवरी 2026 को चंद्र का मकर राशि में.
30 जनवरी 2026 को चंद्रमा का शाम 06:30 तक वृषभ राशि में संचरण. इसके बाद मिथुन राशि में गोचर
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

30 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
30 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:01 बजे तक.
30 जनवरी 2026 को अमृत काल- रात 09:25 बजे से रात 10:53 बजे तक.
30 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:35 से लेकर सुबह 06:23 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
30 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
30 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 11:17 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.
30 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:24 बजे से लेकर शाम 04:46 बजे तक.
30 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:33 बजे से लेकर सुबह 09:55 बजे तक. 
30 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:22 बजे से सुबह 10:06 बजे तक. दोपहर 01:01 बजे से लेकर दोपहर 01:45 बजे तक.
30 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - दोपहर 01:10 बजे से लेकर दोपहर 02:38 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
aaj ka panchang

