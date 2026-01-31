Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 31 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज विष्कुम्भ और प्रीति योग का संयोग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 31 January 2026: आज शनिवार का दिन है और आज का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है. 31 जनवरी 2026 को तिथि क्या है, इस दिन राहुकाल कब तक होगा, योग कौन सा है और इस दिन व्रत और नक्षत्र क्या रहने वाला है, इस बारे में विस्तार से हम इस कड़ी में जानेंगे.

Jan 31, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang 31 January 2026

Aaj Ka Panchang 31 January 2026: 31 जनवरी 2026 यानी आज शनिवार का दिन अति शुभ है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करते हैं उसके सभी दुख दूर होते हैं और भय का नाश होता है. कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है, शनि की क्रूर दृष्टि से छुटकारा मिलती है और शनिदोष भी दूर होता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. आइए 31 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

31 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (31 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
31 जनवरी 2026 को तिथि- माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि सुबह 08:25 बजे तक, इसके बाद माघ शुक्ल चतुर्दशी.
31 जनवरी 2026 को वार शनिवार.
31 जनवरी 2026 को पुनर्वसु नक्षत्र बीच रात 01:34 बजे तक. इसके बाद पुष्य.
31 जनवरी 2026 को योग- विष्कुम्भ योग दोपहर 01:33 बजे तक. इसके बाद प्रीति योग.
31 जनवरी 2026 को करण- तैतिल सुबह 08:26 बजे तक इसके बाद शाम 07:07 गर बजे तक. इसके बाद वणिज.

31 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
31 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:11 बजे. 
31 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:09 बजे.
31 जनवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर को 4:36 बजे.
01 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच प्रातः को 6:37 बजे.
31 जनवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
31 जनवरी 2026 को चंद्रमा का रात 08:01 तक मिथुन राशि में संचरण. इसके बाद कर्क राशि में गोचर
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

31 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
31 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:02 बजे तक.
31 जनवरी 2026 को अमृत काल- रात 11:20 बजे से रात 12:48 बजे तक.
31 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:34 से लेकर सुबह 06:22 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
31 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
31 जनवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 09:55 बजे से लेकर दोपहर 11:17 बजे तक.
31 जनवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:02 बजे से लेकर दोपहर 03:24 बजे तक.
31 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 07:11 बजे से लेकर सुबह 08:33 बजे तक. 
31 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:38 बजे से सुबह 09:22 बजे तक.
31 जनवरी 2026 कोवर्ज्यम् - दोपहर 02:30 बजे से लेकर दोपहर 03:58 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

