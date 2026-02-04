Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 4 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 4 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 4 February 2026: आज बुधवार का दिन है और आज का दिन गणेश जी को समर्पित है. 4 फरवरी 2026 को तिथि क्या है, इस दिन शुभ अशुभ योग कब से कब तक होगा, आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:08 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 4 February 2026: 4 फरवरी 2026 यानी आज बुधवार का दिन अति शुभ है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. बुधवार के दिन जो भी जातक गणेश जी की पूजा करते हैं उसके सभी दुख समाप्त होते हैं और काम में विघ्न नहीं आता है. कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है और बुधदोष भी मुक्ति मिलती है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्ध और वाणी का कारक ग्रह है. आइए 4 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

4 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (4 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

4 फरवरी 2026 को तिथि- बाद फाल्गुन कृष्ण तृतीया बीच रात 12:09 बजे तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि.
4 फरवरी 2026 को वार बुधवार.
4 फरवरी 2026 को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रात 10:12 बजे तक. इसके बाद उत्तर फाल्गुनी.
4 फरवरी 2026 को योग- अतिगण्ड योग बीच रात  01:04 बजे तक. इसके बाद सुकर्मा योग.
4 फरवरी 2026 को करण- वणिज दोपहर  12:20 बजे तक इसके बाद बीच रात 12:10 विष्टि बजे तक. इसके बाद बव.

4 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 

4 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:09 बजे. 
4 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:12 बजे.
4 फरवरी 2026 को चंद्रोदय शाम को 8:44 बजे.
5 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच सुबह को 09:10 बजे.
4 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
4 फरवरी 2026 को चंद्रमा का सुबह 04:19 बजे तक सिंह राशि में संचरण. इसके बाद कन्या राशि में गोचर
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

4 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

4 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil
4 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 03:59 बजे से शाम 05:35 बजे तक.
4 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:33 से लेकर सुबह 06:21 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

4 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
4 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:03 बजे तक.
4 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:32 बजे से लेकर दोपहर 09:55 बजे तक.
4 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:17 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक. 
4 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:02 बजे तक.
4 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 06:11 बजे से लेकर सुबह 07:47 बजे तक. सुबह 05:37 बजे से लेकर सुबह 07:16 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

