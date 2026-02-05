Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 5 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 5 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 5 February 2026: आज गुरुवार का दिन है और आज का दिन विष्णु जी और गुरु बृहस्पति को समर्पित है. 5 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, इस दिन शुभ अशुभ योग क्या होंगे, राहुकाल कब से कब तक होगा, आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 5 February 2026: 5 फरवरी 2026 यानी आज गुरुवार का दिन अति शुभ है. गुरुवार को विष्णु जी और गुरु बृहस्पति की पूजा करने का विधान है. गुरुवार के दिन जो भी जातक विष्णु जी की पूजा उपासना सच्चे मन से करते हैं उसके सभी दुख समाप्त होते हैं और भाग्य का पूरा साथ मिलता है. कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है और गुरुदोष मुक्ति मिलती है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 5 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

5 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (5 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
5 फरवरी 2026 को तिथि- बाद फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी बीच रात 12:22 बजे तक, इसके बाद पंचमी तिथि.
5 फरवरी 2026 को वार गुरुवार.
5 फरवरी 2026 को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रात 10:57 बजे तक. इसके बाद हस्त.
5 फरवरी 2026 को योग- सुकर्मा योग बीच रात  12:03 बजे तक. इसके बाद धृति योग.
5 फरवरी 2026 को करण- बव दोपहर  12:10 बजे तक इसके बाद बीच रात 12:22 बालव बजे तक. इसके बाद कौलव.

5 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार 
5 फरवरी 2026 को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत

5 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
5 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:09 बजे. 
5 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:12 बजे.
5 फरवरी 2026 को चंद्रोदय शाम को 9:39 बजे.
6 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच सुबह को 9:42 बजे.
5 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
5 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पुरा दिन कन्या राशि में संचरण
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

5 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
5 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:02 बजे तक.
5 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 03:31 बजे से शाम 05:10 बजे तक.
5 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:32 से लेकर सुबह 06:20 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
5 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
5 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:03 बजे से लेकर दोपहर 03:26 बजे तक.
5 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 07:09 बजे से लेकर सुबह 08:31 बजे तक.
5 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 09:54 बजे से लेकर सुबह 11:17 बजे तक. 
5 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:50 बजे से सुबह 11:34 बजे तक. दोपहर 03:15 बजे से लेकर दोपहर 03:59 बजे तक.
5 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 05:37 बजे से लेकर सुबह 07:16 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Surya Shukra Yuti 2026: शुक्रादित्य राजयोग इन 4 राशिवालों के रिश्ते में बढ़ाएगा प्रेम, जातक कमाएंगे आथाह धन!
और पढ़ें- भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पैर के अंगूठे के पास की उंगली होती है लंबी, इनमें होती है गजब की नेतृत्व क्षमता!

