Aaj Ka Panchang: ये है 6 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज चित्रा नक्षत्र और धृति योग, जानें राहुकाल कब तक

Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 6 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज चित्रा नक्षत्र और धृति योग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 6 February 2026: आज शुक्रवार का दिन है और आज का दिन लक्ष्मी माता को समर्पित है. 6 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, इस दिन शुभ अशुभ योग और नक्षत्र क्या है, राहुकाल कब तक होगा, आइए इस कड़ी में इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:00 AM IST
6 February 2026 Ka Panchang
Aaj Ka Panchang 6 February 2026: 6 फरवरी 2026 यानी आज शुक्रवार का दिन अति शुभ है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. शुक्रवार के दिन जो भी जातक लक्ष्मी जी की पूजा उपासना सच्चे मन से करते हैं उसके सभी दुख दूर होते हैं और धन की दिक्कतें दूर होगी. कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और शुक्रदोष मुक्ति मिलती है. शुक्रवार का दिन शुक्र  ग्रह से शुरू होता है जो प्रेम धन और समृद्धि के कारक ग्रह हैं. आइए 6 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

6 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (6 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
6 फरवरी 2026 को तिथि- बाद फाल्गुन कृष्ण पंचमी बीच रात 01:18 बजे तक, इसके बाद षष्ठी तिथि.
6 फरवरी 2026 को वार शुक्रवार.
6 फरवरी 2026 को हस्त नक्षत्र रात 12:23 बजे तक. इसके बाद चित्रा.
6 फरवरी 2026 को योग- धृति योग बीच रात  11:36 बजे तक. इसके बाद शूल योग.
6 फरवरी 2026 को करण- कौलव दोपहर 12:45 बजे तक इसके बाद बीच रात 01:19 तैतिल बजे तक. इसके बाद गर.

6 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
6 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:08 बजे. 
6 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:13 बजे.
6 फरवरी 2026 को चंद्रोदय रात को 10:32 बजे.
7 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच सुबह को 10:14 बजे.
6 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
6 फरवरी 2026 को चंद्रमा का पुरा दिन कन्या राशि में संचरण
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

6 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
6 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:03 बजे तक.
6 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 06:01 बजे से शाम 07:42 बजे तक.
6 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:31 से लेकर सुबह 06:19 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
6 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
6 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 11:17 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.
6 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:27 बजे से लेकर दोपहर 04:50 बजे तक.
6 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:31 बजे से लेकर सुबह 09:54 बजे तक. 
6 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:21 बजे से सुबह 10:05 बजे तक. दोपहर 01:03 बजे से लेकर दोपहर 01:47 बजे तक.
6 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 07:51 बजे से लेकर सुबह 09:33 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- गुरुवार को करें परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् का पाठ, पहाड़ जैसी समस्याओं का भी होगा अंत!

और पढ़ें- Budh Kranti Vritta Parivartan 2026: बुध का क्रांतिवृत्त परिवर्तन 4 राशि वालों को कराएगा भारी धनलाभ, जातकों की वाणी होगी आकर्षक!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

