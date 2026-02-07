Advertisement
trendingNow13100583
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 7 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज यशोदा जयंती, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 7 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज यशोदा जयंती, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 7 February 2026: आज शनिवार का दिन है और आज का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है. 7 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, इस दिन शुभ अशुभ योग और नक्षत्र क्या है, राहुकाल कब तक होगा, आइए इस कड़ी में इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

7 February 2026 Ka Panchang
7 February 2026 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 7 February 2026: 7 फरवरी 2026 यानी आज शनिवार का दिन अति शुभ है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. शनिवार के दिन जो भी जातक शनिदेव और हनुमान जी की पूजा उपासना सच्चे मन से करते हैं उसके सभी भय संकट और दुख दूर होते हैं. कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और शनिदोष मुक्ति मिलती है. शनिवार का दिन शनि  ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. आइए 7 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

7 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (7 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
7 फरवरी 2026 को तिथि- बाद फाल्गुन कृष्ण षष्ठी बीच रात 02:54 बजे तक, इसके बाद सप्तमी तिथि.
7 फरवरी 2026 को वार शनिवार.
7 फरवरी 2026 को चित्रा नक्षत्र बीच रात 02:28 बजे तक. इसके बाद स्वाति.
7 फरवरी 2026 को योग- शूल योग रात  11:40 बजे तक. इसके बाद गण्ड योग.
7 फरवरी 2026 को करण- गर दोपहर 02:02 बजे तक इसके बाद बीच रात 02:54 वणिज बजे तक. इसके बाद विष्टि.

7 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार
7 फरवरी 2026 का को यशोदा जयंती है.

Add Zee News as a Preferred Source

7 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
7 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:08 बजे. 
7 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 07:13 बजे.
7 फरवरी 2026 को चंद्रोदय रात को 11:25 बजे.
8 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच सुबह को 10:47 बजे.
7 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
7 फरवरी 2026 को चंद्रमा का दोपहर 01:21 बजे तक कन्या राशि में संचरण. इसके बाद तुला राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

7 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
7 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:03 बजे तक.
7 फरवरी 2026 को अमृत काल- शाम 07:53 बजे से रात 09:38 बजे तक.
7 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:31 से लेकर सुबह 06:19 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
7 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
7 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 09:54 बजे से लेकर सुबह 11:17 बजे तक.
7 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:04 बजे से लेकर दोपहर 03:27 बजे तक.
7 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:31 बजे से लेकर सुबह 08:31 बजे तक. 
7 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:21 बजे से सुबह 09:21 बजे तक.
7 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 09:04 बजे से लेकर सुबह 10:48 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Surya Grahan 2026: जीवन पर नहीं पड़ेगा सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव, इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर ग्रहों के राजा को करें प्रसन्न!

और पढ़ें- Phalguna Amavasya Upay: फाल्गुन अमावस्या पर जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा कई गुना पुण्य, जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

और पढ़ें- कम या ज्यादा... किस तरह की रोशनी है पसंद, कितनी भाती है आपको सूर्य की रोशनी, इससे जानिए अपने व्यक्तित्व के कई पहलू

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश को सौंप सकता है ताकत का बड़ा खजाना
PM Modi
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश को सौंप सकता है ताकत का बड़ा खजाना
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
India-US trade deal
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026