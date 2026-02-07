Aaj Ka Panchang: ये है 7 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज यशोदा जयंती, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 7 February 2026: 7 फरवरी 2026 यानी आज शनिवार का दिन अति शुभ है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. शनिवार के दिन जो भी जातक शनिदेव और हनुमान जी की पूजा उपासना सच्चे मन से करते हैं उसके सभी भय संकट और दुख दूर होते हैं. कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और शनिदोष मुक्ति मिलती है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. आइए 7 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

7 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (7 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

7 फरवरी 2026 को तिथि- बाद फाल्गुन कृष्ण षष्ठी बीच रात 02:54 बजे तक, इसके बाद सप्तमी तिथि.

7 फरवरी 2026 को वार शनिवार.

7 फरवरी 2026 को चित्रा नक्षत्र बीच रात 02:28 बजे तक. इसके बाद स्वाति.

7 फरवरी 2026 को योग- शूल योग रात 11:40 बजे तक. इसके बाद गण्ड योग.

7 फरवरी 2026 को करण- गर दोपहर 02:02 बजे तक इसके बाद बीच रात 02:54 वणिज बजे तक. इसके बाद विष्टि.

7 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार

7 फरवरी 2026 का को यशोदा जयंती है.

Add Zee News as a Preferred Source

7 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

7 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:08 बजे.

7 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 07:13 बजे.

7 फरवरी 2026 को चंद्रोदय रात को 11:25 बजे.

8 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच सुबह को 10:47 बजे.

7 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.

7 फरवरी 2026 को चंद्रमा का दोपहर 01:21 बजे तक कन्या राशि में संचरण. इसके बाद तुला राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

7 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

7 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:03 बजे तक.

7 फरवरी 2026 को अमृत काल- शाम 07:53 बजे से रात 09:38 बजे तक.

7 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:31 से लेकर सुबह 06:19 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

7 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

7 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 09:54 बजे से लेकर सुबह 11:17 बजे तक.

7 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:04 बजे से लेकर दोपहर 03:27 बजे तक.

7 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:31 बजे से लेकर सुबह 08:31 बजे तक.

7 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:21 बजे से सुबह 09:21 बजे तक.

7 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 09:04 बजे से लेकर सुबह 10:48 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Surya Grahan 2026: जीवन पर नहीं पड़ेगा सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव, इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर ग्रहों के राजा को करें प्रसन्न!

और पढ़ें- Phalguna Amavasya Upay: फाल्गुन अमावस्या पर जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा कई गुना पुण्य, जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

और पढ़ें- कम या ज्यादा... किस तरह की रोशनी है पसंद, कितनी भाती है आपको सूर्य की रोशनी, इससे जानिए अपने व्यक्तित्व के कई पहलू