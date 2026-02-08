Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 8 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज भानु सप्‍तमी, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 8 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज भानु सप्‍तमी, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 8 February 2026: आज रविवार का दिन है और आज का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी को समर्पित है. 8 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, शुभ अशुभ योग क्या है और नक्षत्र क्या है, राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 08, 2026, 06:00 AM IST
8 February 2026 Ka Panchang
8 February 2026 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 8 February 2026: 8 फरवरी 2026 यानी आज रविवार का दिन अति शुभ है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. रविवार के दिन जो भी भक्त सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा उपासना करते हैं उसको शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और सूर्यदोष मुक्ति मिलती है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो यश, कीर्ति प्रसिद्धि, पिता और आत्मा का कारक है. आइए 8 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

8 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (8 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
8 फरवरी 2026 को तिथि- बाद फाल्गुन कृष्ण सप्तमी सुबह 05:01 बजे तक, इसके बाद अष्टमी तिथि.
8 फरवरी 2026 को वार रविवार.
8 फरवरी 2026 को स्वाति नक्षत्र सुबह 05:02 बजे तक. इसके बाद विशाखा.
8 फरवरी 2026 को योग- गण्ड योग बीच रात 12:07 बजे तक. इसके बाद वृद्धि योग.
8 फरवरी 2026 को करण- विष्टि दोपहर 02:02 बजे तक इसके बाद सुबह 05:01 बव बजे तक. इसके बाद बालव.

8 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार
8 फरवरी 2026 का को भानु सप्‍तमी है.

8 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
8 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 7:07 बजे. 
8 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:14 बजे.
9 फरवरी 2026 को चंद्रोदय बीच रात को 12:18 बजे.
9 फरवरी 2026 को चंद्रस्त सुबह को 11:23 बजे.
8 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
8 फरवरी 2026 को चंद्रमा का तुला राशि में पूरा दिन रात संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

8 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
8 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:03 बजे तक.
8 फरवरी 2026 को अमृत काल- शाम 08:53 बजे से रात 09:38 बजे तक.
8 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:31 से लेकर सुबह 06:19 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
8 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
8 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 04:51 बजे से लेकर सुबह 06:14 बजे तक.
8 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:41 बजे से लेकर दोपहर 02:04 बजे तक.
8 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 03:27 बजे से लेकर शाम 04:51 बजे तक. 
8 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:45 बजे से शाम 05:30 बजे तक.
8 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 08:40 बजे से लेकर सुबह 10:26 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

