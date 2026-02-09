Advertisement
धर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 9 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज कालाष्टमी व्रत, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 9 February 2026: आज रविवार का दिन है और आज का दिन सोमवार और महादेव को समर्पित है. 9 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, शुभ अशुभ योग और नक्षत्र क्या हैं. इस दिन राहुकाल कब तक होगा, आइए इस कड़ी में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:00 AM IST
9 February 2026 Ka Panchang
9 February 2026 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 9 February 2026: 9 फरवरी 2026 यानी आज सोमवार का दिन अति शुभ है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. सोमवार के दिन जो भी भक्त चंद्रदेव और महादेव की पूजा उपासना करते हैं उसकी परेशानियों का अंत होता है. शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने से मन शांत होता है और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता का कारक है. आइए 9 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

9 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (9 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
9 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन कृष्ण अष्टमी तिथि.
9 फरवरी 2026 को वार सोमवार.
9 फरवरी 2026 को विशाखा नक्षत्र.
9 फरवरी 2026 को योग- वृद्धि योग बीच रात 12:51 बजे तक. इसके बाद ध्रुव योग.
9 फरवरी 2026 को करण- बालव शाम 06:13 बजे तक इसके बाद कौलव.

8 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार
8 फरवरी 2026 को कालाष्टमी व्रत है.

9 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
9 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 07:06 बजे. 
9 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 06:15 बजे.
9 फरवरी 2026 को चंद्रोदय रात को 12:18 बजे.
8 फरवरी 2026 को चंद्रस्त दोपहर को 12:03 बजे.
10 फरवरी 2026 को सूर्य का मकर राशि में.
10 फरवरी 2026 को चंद्रमा का बीच रात 01:11 तुला राशि में गोचर. इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

9 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
9 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:18 बजे से दोपहर 01:03 बजे तक.
9 फरवरी 2026 को अमृत काल- रात 10:03 बजे से लेकर रात 11:51 बजे तक.
9 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:30 से लेकर सुबह 06:17 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
9 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
9 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 8:30 बजे से लेकर सुबह 09:53 बजे तक.
9 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 11:17 बजे से लेकर दोपहर 12:41 बजे तक.
9 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 02:04 बजे से लेकर दोपहर 03:28 बजे तक. दोपहर 03:16 बजे से लेकर दोपहर 04:01 बजे तक.
9 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:03 बजे से दोपहर 01:47 बजे तक.
9 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 11:18 बजे से लेकर दोपहर 01:05 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- घोर अंधकारभरी रात में ही क्यों की जाती है काली मां की पूजा, गृहस्थ के लिए क्या है नियम? जानकर हैरान रह जाएंगे

और पढ़ें- Ketu Gochar 2026: केतु का मघा नक्षत्र के तृतीय पद में गोचर, दो महीने तक 4 राशिवाले खूब धन कमाएंगे धन, मन होगा शांत!

