Aaj Ka Panchang: ये है 9 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज कन्या राशि में चंद्रमा, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 9 January 2026: शुक्रवार यानी 9 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनको धन की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है. जीवन के दुख दूर होते हैं और संकटों का नाश होता है. कुंडली में शुक्र की स्थिति भी मजबूत होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन और सुख के कारक ग्रह हैं. आइए 9 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

9 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (9 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

9 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण सप्तमी तिथि.

9 जनवरी 2026 को वार शुक्रवार है.

9 जनवरी 2026 को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बीच दोपहर 01:40 बजे तक. इसके बाद हस्त.

9 जनवरी 2026 को योग- शोभन योग शाम 04:55 बजे तक. इसके बाद अतिगण्ड योग.

9 जनवरी 2026 को करण- विष्टि शाम 07:39 बजे तक इसके बाद बव.

9 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

9 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 7:14 बजे.

9 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:53 बजे.

9 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात 11:51 बजे.

10 जनवरी 2026 को चंद्रस्त सुबह 11:44 बजे.

9 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

9 जनवरी 2026 को चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

9 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

9 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक.

9 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 06:05 बजे से सुबह 07:46 बजे तक.

9 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

9 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

9 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 11:13 से लेकर शाम 12:33 बजे तक

9 जनवरी 2026 को यम गण्ड- शाम 03:13 से लेकर शाम 04:33 बजे तक.

9 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:34 से लेकर सुबह 09:54 बजे तक.

9 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:22 से सुबह 10:04 बजे तक. दोपहर 12:55 से लेकर दोपहर 01:37 बजे तक

9 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 10:46 से लेकर रात 12:30 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vishakha Nakshatra: आशावादी होते हैं विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- उसका अलौकिक सौंदर्य देख आपस में लड़ने लगे दो भाई, अप्सरा को पाने की इच्छा ने किया उनका अंत, जानें पूरी कथा!