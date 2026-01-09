Advertisement
trendingNow13067706
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 9 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज कन्या राशि में चंद्रमा, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 9 जनवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज कन्या राशि में चंद्रमा, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 9 January 2026: 9 जनवरी को शुक्रवार है और यह दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. 9 जनवरी 2026 को तिथि और नक्षत्र कौन सा है, योग कौन से बन रहे हैं औेर राहुकाल कब से कब तक है, आइए आज का पंचांग की इस कड़ी में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 9 January 2026: शुक्रवार यानी 9 जनवरी 2026 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनको धन की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है. जीवन के दुख दूर होते हैं और संकटों का नाश होता है. कुंडली में शुक्र की स्थिति भी मजबूत होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन और सुख के कारक ग्रह हैं. आइए 9 जनवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

9 जनवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (9 January 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
9 जनवरी 2026 को तिथि- माघ कृष्ण सप्तमी तिथि.
9 जनवरी 2026 को वार शुक्रवार है.
9 जनवरी 2026 को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र बीच दोपहर 01:40 बजे तक. इसके बाद हस्त.
9 जनवरी 2026 को योग- शोभन योग शाम 04:55 बजे तक. इसके बाद अतिगण्ड योग.
9 जनवरी 2026 को करण- विष्टि शाम 07:39 बजे तक इसके बाद बव.

9 जनवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
9 जनवरी 2026 को सूर्योदय सुबह 7:14 बजे. 
9 जनवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 5:53 बजे.
9 जनवरी 2026 को चंद्रोदय रात 11:51 बजे.
10 जनवरी 2026 को चंद्रस्त सुबह 11:44 बजे.
9 जनवरी 2026 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
9 जनवरी 2026 को चंद्रमा का कन्या राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

9 जनवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
9 जनवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:12 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक.
9 जनवरी 2026 को अमृत काल- सुबह  06:05 बजे से सुबह 07:46 बजे तक.
9 जनवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:38 से लेकर सुबह 06:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
9 जनवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
9 जनवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 11:13 से लेकर शाम 12:33 बजे तक
9 जनवरी 2026 को यम गण्ड- शाम 03:13 से लेकर शाम 04:33 बजे तक.
9 जनवरी 2026 को कुलिक- सुबह 08:34 से लेकर सुबह 09:54 बजे तक. 
9 जनवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:22 से सुबह 10:04 बजे तक. दोपहर 12:55 से लेकर दोपहर 01:37 बजे तक
9 जनवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 10:46 से लेकर रात 12:30 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vishakha Nakshatra: आशावादी होते हैं विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- उसका अलौकिक सौंदर्य देख आपस में लड़ने लगे दो भाई, अप्सरा को पाने की इच्छा ने किया उनका अंत, जानें पूरी कथा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
BMC elections
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
stray dog case
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें