Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /पंचमुखी बेलपत्र में माना जाता है साक्षात शिव का वास, शिवलिंग पर चढ़ाने से मिलती है विशेष कृपा

पंचमुखी बेलपत्र में माना जाता है साक्षात शिव का वास, शिवलिंग पर चढ़ाने से मिलती है विशेष कृपा

क्या आपने कभी पंचमुखी बेलपत्र देखा है? यह बेलपत्र दुर्लभ ही मिलता है. हिंदू धर्म में ऐसी मान्‍यता है कि इसमें साक्षात भगवान शिव का वास होता है इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष शिव-कृपा प्राप्त होती है.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 17, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 08:35 AM IST
पंचमुखी बेलपत्र में माना जाता है साक्षात शिव का वास, शिवलिंग पर चढ़ाने से मिलती है विशेष कृपा

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दुनिया का सबसे डरावना और भूतिया तोता! इसके पंखों के पीछे छिपी है एक कड़वी सच्चाई
dracula parrot2 min ago
2
panchmukhi belpatra6 min ago
3
 Education10 min ago
4
FIFA World Cup 202611 min ago
5
indian sadhu14 min ago