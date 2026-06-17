तीन पत्तियों वाला सामान्य बेलपत्र तो आपने कई बार देखा होगा, जिसका भगवान शिव की पूजा में प्रमुख तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन पंचमुखी बेलपत्र विरले ही मिलता है. मान्यता है कि यदि किसी को पंचमुखी बेलपत्र मिल जाए तो यह उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होने का संकेत है.
साथ ही पंचमुखी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है. शिव पुराण और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पंचमुखी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से परेशानियों, तंगी, तनाव से निजात मिलती है.
जिस तरह एकमुखी रुद्राक्ष मिलना बेहद दुर्लभ माना जाता है. वैसे ही पंचमुखी बेलपत्र या 7 से 11 पत्तियों वाला बेलपत्र मिलना दुर्लभ होता है. इस कारण कई लोग स्वार्थवश या पैसे के चक्कर में नकली पंचमुखी बेलपत्र भी बेचते हैं. ऐसे में असली पंचमुखी बेलपत्र की पहचान करना आना जरूरी है.
असली पंचमुखी बेलपत्र वह होता है जिसमें एक ही डंठल पर 5 पत्ते प्राकृतिक तौर पर जुड़े होते हैं, इन्हें गोंद या धागे नहीं जोड़ा जाता है. साथ ही इसमें सबसे ऊपर बीच का पत्ता सबसे बड़ा होता है और इसके दोनों ओर दो-दो छोटी पत्तियां होती हैं. इन पांचों पत्तों की जाली या रंग में अंतर नहीं होता है. ये प्राकृतिक हरे रंग के होते हैं.
पंचमुखी बेलपत्र के कई फायदे हैं. शिवलिंग पर पंचमुखी बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. साथ ही ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय भी बताए गए हैं.
आर्थिक तंगी से निजात पाने का उपाय : ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि घर में पैसों की तंगी हो, कारोबार में नुकसान हो रहा हो या नौकरी में तरक्की न मिल रही हो तो पंचमुखी बेलपत्र पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें, फिर उसे तिजोरी या धन स्थान पर रख लें. धीरे-धीरे तंगी दूर होने लगेगी.
घर की नकारात्मकता दूर करने का उपाय : इसके लिए शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद पंचमुखी बेलपत्र घर ले आएं और उसे पूजा घर में रख लें. आप इसे माता पार्वती और शिव जी के चित्र के साथ फ्रेम करके भी घर के मंदिर में रख सकते हैं और नियमित पूजा कर सकते हैं.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)