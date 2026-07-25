/पैदल तय करते हैं 250 किमी का सफर, जानिए आखिर क्यों ईंट पर कमर पर हाथ रखे खड़े हैं भगवान विठ्ठल

महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस मौके पर पूरे राज्य के कोने कोने से लाखों वारकरी संतों अपने अपने संतों की पालकियों और दिंडियों (पताकाओं) के साथ पंढरपुर पहुंचते हैं.
संत ज्ञानेश्वर की पालकी से, तुकाराम महाराज की देहू से, एकनाथ महाराज की पैठण से और मुक्ताबाई की पालकी जलगांव से निकलती है.
ये भक्त करीब 200 से 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके पंढरपुर पहुंचते हैं. रास्ते में पड़ने वाले गांवों में लोग यात्रियों के रुकने और खाने पीने का पूरा इंतजाम करते हैं और भक्त पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं.
पंढरपुर को वारकरी संप्रदाय में धरती का वैकुण्ठ माना जाता है. पंढरपुर पहुंचते ही भक्तों की थकान दूर हो जाती है और उनका जीवन सफल हो जाता है.
माना जाता है कि चंद्रभागा नदी में डुबकी लगाने मात्र से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं. यहां भगवान पंढरीनाथ की स्वयं भू मूर्ति स्थापित है. बाकी मंदिरों की तरह भगवान के हाथों में शंख या चक्र नहीं है.
वे सिर पर शिवलिंग धारण कर और कमर पर हाथ रखकर अपने भक्तों के इंतजार में खड़े हैं. यहां भक्त सीधे भगवान से गले मिलकर उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं.
भगवान के पंढरपुर आने के पीछे एक बहुत सुंदर पौराणिक कहानी जुड़ी है. कहा जाता है कि भगवान विठ्ठल अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अपने महान भक्त पुंडलिक से मिलने आए थे.
उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में लीन थे. उन्होंने भगवान से थोड़ा इंतजार करने को कहा और बैठने के लिए एक ईंट आगे फेंक दी.
भगवान विठ्ठल और रुखुमाई अपने भक्त का काम पूरा होने तक उसी ईंट पर कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे. तब से भगवान अपने भक्तों के लिए उसी रूप में पंढरपुर में विराजमान हैं.
महाराष्ट्र के लोगों के लिए पंढरपुर की वारी का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है. संत ज्ञानेश्वर महाराज ने नाथ संप्रदाय के हठ योग को आसान भक्ति मार्ग में बदला और वारकरी संप्रदाय को आगे बढ़ाया.
वारी की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है. संत तुकाराम के पूर्वज विश्वंभर बाबा के समय से ही देहू में वारी की परंपरा चली आ रही है. बाद में तुकाराम महाराज के बेटे नारायण महाराज ने इस यात्रा को विशाल पालकी का रूप दिया है.
पंढरपुर के वर्ष 1276 के एक पुराने शिलालेख में भी वारी का लिखित प्रमाण मिलता है.
वारकरी संप्रदाय के लोगों के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है. वे हमेशा शाकाहारी भोजन करते हैं, गले में तुलसी के मनकों की माला पहनते हैं और एकादशी के दिन व्रत रखते हैं.
जब पंढरपुर से भक्त विदा लेते हैं, तो माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है. संत नामदेव के अभंग के अनुसार भगवान पांडुरंग अपने भक्तों से बस यही गुजारिश करते हैं कि आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर उनसे मिलने जरूर आएं.
वे अपने भक्तों से सच्चे प्रेम और दर्शन के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं.
(Disclaimer): यह जानकारी महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक आख्यायिकाओं और ऐतिहासिक शिलालेखों पर आधारित है. इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया है.