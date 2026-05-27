Advertisement
trendingNow13230260
Hindi Newsधर्मGem Astrology: पन्ना के साथ गलती से भी ना पहनें ये 4 रत्न, वरना हो जाएगा भारी नुकसान

Gem Astrology: पन्ना के साथ गलती से भी ना पहनें ये 4 रत्न, वरना हो जाएगा भारी नुकसान

Gemerald Wearing Precaution: रत्न शास्त्र के अनुसार, कुछ रत्न ऐसे हैं जिन्हें एकसाथ भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए. दरअसल हर रत्न में विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो प्रतिकूल रत्नों के साथ मेल नहीं खाते. ऐसे में आइए, जानें कि पन्ना के साथ किन 4 रत्नों को धारण करने से बचना चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 27, 2026, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gem Astrology: पन्ना के साथ गलती से भी ना पहनें ये 4 रत्न, वरना हो जाएगा भारी नुकसान

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में पन्ना को बुध ग्रह का रत्न माना गया है. हरे रंग के इस रत्न को धारण करने से बुध ग्रह संतुलित रहता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती, तो करियर, व्यापार, बुद्धि और वाणी बुरी तरह प्रभावित हो जाती है. इसलिए, जब बुध ग्रह को अनुकूलता प्राप्त करने की बात आती है, तो रत्नों के जानकार पन्ना धारण करने की सलाह देते हैं. लेकिन, इस रत्न को पहनने में कुछ सावधानियों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा परिणाम बुरा हो सकता है. कुछ रत्न ऐसे हैं, जो पन्ना के साथ मेल नहीं खाते. ज्योतिष के मुताबिक, 5 रत्न ऐसे हैं जिन्हें पन्ना के साथ नहीं पहनना चाहिए.

पन्ना के साथ कौन-कौन से रत्न ना पहनें

पुखराज- रत्न शास्त्र के मुताबिक, पन्ना को पुखराज के साथ पहनने से भी बचना चाहिए. बिना सलाह के इस दोनों रत्नों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, बुध और गुरु का संतुलन बिगड़ने पर तनाव उत्पन्न होता है.

मोती- मोती चंद्र ग्रह की अनुकूलता और शुभता को प्राप्त करने के लिए धारण किया जाता है. लेकिन, इसको कभी भी पन्ना के साथ धारण नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्र और बुध ग्रह का संतुलन बिगड़ने से मानसिक हालात बिगड़ सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हीरा- पन्ना को हीरा के साथ पहनना अच्छा नहीं माना गया है. कई लोग इन दोनों रत्नों को एकसाथ पहनते हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता. अगर इन दोनों रत्नों की एनर्जी टकराएगी, तो रिश्तों में तनाव, करवाहट और लड़ाई-झगड़े होंगे. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर यह रत्न सूट ना करे, तो अनावश्यक खर्च भी बढ़ा सकता है.

यह भी पढ़ें: ये 4 राशि वाले भूलकर भी ना पहने बुध का रत्न पन्ना, चौपट हो जाएगा बिजनेस

मूंगा- रत्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पन्ना को कभी भी मूंगा के साथ नहीं पहनना चाहिए. चूंकि, पन्ना बुध ग्रह का रत्न है और मूंगा मंगल का, इसलिए दोनों को एकसाथ पहनने पर क्रोध बढ़ता है. इसके अलावा लड़ाई-झगड़े की संभावना भी रहती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

gem astrology

Trending news

एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?
Mount Everest
एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
PM Modi
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
Ebola virus
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
Supreme Court
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरलम में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
Karnataka News
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरलम में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
Kerala
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
Himachal Pradesh Forest Fire
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
Hardeep Singh Nijjar
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
Karnataka News
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...
Weather Updates IMD
ब्रह्मपुरी में 47.6 डिग्री तो बुंदेलखंड में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पर इस तारीख...