Gem Astrology: पन्ना के साथ गलती से भी ना पहनें ये 4 रत्न, वरना हो जाएगा भारी नुकसान

Gem Astrology: रत्न शास्त्र में पन्ना को बुध ग्रह का रत्न माना गया है. हरे रंग के इस रत्न को धारण करने से बुध ग्रह संतुलित रहता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुध ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती, तो करियर, व्यापार, बुद्धि और वाणी बुरी तरह प्रभावित हो जाती है. इसलिए, जब बुध ग्रह को अनुकूलता प्राप्त करने की बात आती है, तो रत्नों के जानकार पन्ना धारण करने की सलाह देते हैं. लेकिन, इस रत्न को पहनने में कुछ सावधानियों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा परिणाम बुरा हो सकता है. कुछ रत्न ऐसे हैं, जो पन्ना के साथ मेल नहीं खाते. ज्योतिष के मुताबिक, 5 रत्न ऐसे हैं जिन्हें पन्ना के साथ नहीं पहनना चाहिए.

पन्ना के साथ कौन-कौन से रत्न ना पहनें

पुखराज- रत्न शास्त्र के मुताबिक, पन्ना को पुखराज के साथ पहनने से भी बचना चाहिए. बिना सलाह के इस दोनों रत्नों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, बुध और गुरु का संतुलन बिगड़ने पर तनाव उत्पन्न होता है.

मोती- मोती चंद्र ग्रह की अनुकूलता और शुभता को प्राप्त करने के लिए धारण किया जाता है. लेकिन, इसको कभी भी पन्ना के साथ धारण नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्र और बुध ग्रह का संतुलन बिगड़ने से मानसिक हालात बिगड़ सकते हैं.

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हीरा- पन्ना को हीरा के साथ पहनना अच्छा नहीं माना गया है. कई लोग इन दोनों रत्नों को एकसाथ पहनते हैं, लेकिन यह हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता. अगर इन दोनों रत्नों की एनर्जी टकराएगी, तो रिश्तों में तनाव, करवाहट और लड़ाई-झगड़े होंगे. रत्न शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर यह रत्न सूट ना करे, तो अनावश्यक खर्च भी बढ़ा सकता है.

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मूंगा- रत्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पन्ना को कभी भी मूंगा के साथ नहीं पहनना चाहिए. चूंकि, पन्ना बुध ग्रह का रत्न है और मूंगा मंगल का, इसलिए दोनों को एकसाथ पहनने पर क्रोध बढ़ता है. इसके अलावा लड़ाई-झगड़े की संभावना भी रहती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)