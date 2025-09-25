पापांकुशा एकादशी पर करें तुलसी से दीपक से जुड़े ये उपाय, बरसेगी श्रीहरि और मां लक्ष्मी की असीम कृपा

Papankusha Ekadashi 2025 Upay: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है. अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुश एकादशी कहा जाता है. इसके नाम से ही स्पष्ट है- ‘पाप’ यानी पाप और ‘अंकुश’ यानी रोकने वाला. इस दिन का व्रत करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर पुण्य की प्राप्ति करता है. मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा और उपवास के साथ यदि कुछ खास स्थानों पर दीपक जलाया जाए तो श्रीहरि प्रसन्न होकर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी के दिन किन स्थानों पर दीया जलाना शुभ रहेगा.

मुख्य द्वार पर दीपक

शास्त्रों के अनुसार, पापांकुशा एकादशी के दिन घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ है. यह दीपक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और विष्णु जी की कृपा से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं.

तुलसी के पौधे के पास दीपक

तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती हैं. ऐसे में पापांकुशा एकादशी पर तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से अक्षय पुण्य मिलता है और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है. साथ ही धन की देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

मंदिर या पूजा स्थल पर दीपक

पापांकुश एकादशी के दिन घर के पूजा स्थान या मंदिर में दीपक अवश्य जलाना चाहिए. इसे पूरी रात जलाए रखना अत्यंत फलदायी होता है. मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु हर इच्छा पूरी करते हैं.

पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक

शास्त्रों में पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है. यदि आपके घर के पास पीपल का पेड़ है तो शाम को उसके नीचे दीपक जलाना शुभ रहता है. इस उपाय से जीवन की रुकावटें दूर होती हैं और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं.

रसोईघर में दीपक

शास्त्रों में रसोईघर को मां अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है. ऐसे में पापांकुशा एकादशी पर यहां दीपक जलाने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती और परिवार में संपन्नता बनी रहती है. साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है.

