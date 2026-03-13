Advertisement
trendingNow13138985
Hindi Newsधर्मपापमोचिनी एकादशी पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, अपनी राशि के अनुसार करें ये छोटा सा काम

पापमोचिनी एकादशी पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, अपनी राशि के अनुसार करें ये छोटा सा काम

Ekadashi Vrat 2026 March : पापमोचिनी एकादशी का व्रत रखने से जाने-अनजाने में किए गए धुल जाते हैं इसलिए इस व्रत को बहुत महत्‍वपूर्ण माना गया है. जानिए मार्च में पापमोचिनी एकादशी व्रत रखने की सही तारीख क्‍या है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 13, 2026, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पापमोचिनी एकादशी व्रत का महत्‍व और उपाय.
पापमोचिनी एकादशी व्रत का महत्‍व और उपाय.

Papmochani Ekadashi 2026 kab hai: चैत्र कृष्‍ण एकादशी को पापमोचिनी एकादशी कहते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 14 मार्च 2026 को सुबह 08:10 बजे से होगी और एकादशी तिथि का समापन 15 मार्च 2026 को सुबह 09:16 बजे होगा. उदयातिथि के अनुसार एकादशी व्रत 15 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा. 

चूंकि एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को हरि वासर यानी द्वादशी तिथि के पहले भाग और मध्याह्न के समय व्रत नहीं तोड़ना चाहिए और व्रत तोड़ने के लिए प्रातःकाल का समय सबसे शुभ माना जाता है. इसलिए एकावदशी व्रत का पारण 16 मार्च 2026 की सुबह 06:30 से 08:54 बजे के बीच करना शुभ होगा. 

पापमोचनी एकादशी पर दुर्लभ संयोग 

पापमोचनी शब्द का अर्थ होता है पापों को दूर करने वाली. यानी कि ये वह एकादशी है जिसका व्रत और भगवान विष्‍णु की विधि-विधान से की गई पूजा सारे पापों से मुक्ति दिलाती है. इसलिए पापमोचिनी एकादशी व्रत का बड़ा महत्‍व है. इस बार 15 मार्च को सूर्य गोचर करके मीन राशि में आ रहे हैं और इसी दिन खरमास प्रारंभ होगा. खरमास के स्‍वामी भी भगवान विष्‍णु हैं. वहीं एकादशी व्रत भी भगवान विष्‍णु को ही समर्पित है. ऐसे में एकादशी व्रत पर बन रहा यह संयोग अद्भुत है और भगवान विष्‍णु की अपार कृपा दिलाने वाला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: चेहरे की मासूमियत पर ना जाएं, पीछे छिपा होता है खतरनाक दिमाग, इन बर्थडेट वालों से रहें बचकर

पापमोचनी एकादशी पर राशि अनुसार उपाय 

भगवान विष्‍णु की पूजा करने से सुख-समृद्धि, करियर में सफलता और सौभाग्‍य प्राप्‍त होता है. यदि आप भी धन, यश और भाग्‍य वृद्धि चाहते हैं तो 15 मार्च को पापमोचिनी एकादशी के दिन अपनी राशि के अनुसार खास उपाय कर लें. 

मेष राशि - भगवान विष्णु की पूजा करके पीले फूल चढ़ाएं, साथ ही मां लक्ष्‍मी की भी पूजा करें और उन्‍हें लाल फूल अर्पित करें. साथ ही ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. 

वृषभ राशि - भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर पीली मिठाई का भोग लगाएं. जरूरतमंदों को हल्दी, चने की दाल या उससे बनी मिठाई दान करें. 

यह भी पढ़ें: 'S' अक्षर वाले कब बनते हैं धनवान? खूबियां ऐसी कि पाते हैं राजयोग जैसा सुख 

मिथुन राशि - विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और गरीबों को हरी सब्जियों, हरे कपड़े का दान करें. 

कर्क राशि - भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. यदि यह पाठ ना कर पाएं तो ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. 

सिंह राशि - भगवान विष्णु या लक्ष्‍मी नारायण मंदिर में घी का दीपक जलाएं. गरीबों को गुड़ और चने की दाल का दान करें. 

कन्या राशि - भगवान विष्णु की पूजा करके उन्‍हें पीला चंदन अर्पित करें. इसके बाद अपने माथे पर भी चंदन का तिलक लगाएं. 

यह भी पढ़ें: धन-दौलत और तरक्की लेकर आ रहा है हिंदू नववर्ष, इन 4 राशियों पर सबसे ज्‍यादा मेहरबान होंगे ग्रह-नक्षत्र

तुला राशि - भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और पीली मिठाई का भोग लगाएं. 

वृश्चिक राशि - श्रीहरि विष्‍णु की पूजा करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें. 

धनु राशि - भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पीपल के पेड़ पर कई देवी-देवताओं का वास माना जाता है. 

मकर राशि - मकर राशि के लोगों को भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और खुद भी पीले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए. इससे नौकरी या व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं.

कुंभ राशि - भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें. गरीबों को कपड़े दान करें. 

मीन राशि - भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध या पंचामृत का भोग लगाएं. उनके मंत्रों का जाप करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Papmochani Ekadashi 2026

Trending news

कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
mamta banerjee
कौन हैं TMC नेता मलय घटक, आखिर क्यों बन गए ममता बनर्जी के कोपभाजन का शिकार?
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
Droupadi Murmu
प्रोटोकॉल विवाद के बीच TMC सांसदों ने मांगा राष्ट्रपति से समय, क्यों ठुकराई गई मांग?
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
kerala election 2026
विधायक का चुनाव लड़ाने दिल्ली से मिनिस्टर भेजेगी भाजपा! विपक्ष को चौंकाने की रणनीति
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक