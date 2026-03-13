पापमोचिनी एकादशी पर बन रहा है दुर्लभ संयोग, अपनी राशि के अनुसार करें ये छोटा सा काम

Papmochani Ekadashi 2026 kab hai: चैत्र कृष्‍ण एकादशी को पापमोचिनी एकादशी कहते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 14 मार्च 2026 को सुबह 08:10 बजे से होगी और एकादशी तिथि का समापन 15 मार्च 2026 को सुबह 09:16 बजे होगा. उदयातिथि के अनुसार एकादशी व्रत 15 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा.

चूंकि एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को हरि वासर यानी द्वादशी तिथि के पहले भाग और मध्याह्न के समय व्रत नहीं तोड़ना चाहिए और व्रत तोड़ने के लिए प्रातःकाल का समय सबसे शुभ माना जाता है. इसलिए एकावदशी व्रत का पारण 16 मार्च 2026 की सुबह 06:30 से 08:54 बजे के बीच करना शुभ होगा.

पापमोचनी एकादशी पर दुर्लभ संयोग

पापमोचनी शब्द का अर्थ होता है पापों को दूर करने वाली. यानी कि ये वह एकादशी है जिसका व्रत और भगवान विष्‍णु की विधि-विधान से की गई पूजा सारे पापों से मुक्ति दिलाती है. इसलिए पापमोचिनी एकादशी व्रत का बड़ा महत्‍व है. इस बार 15 मार्च को सूर्य गोचर करके मीन राशि में आ रहे हैं और इसी दिन खरमास प्रारंभ होगा. खरमास के स्‍वामी भी भगवान विष्‍णु हैं. वहीं एकादशी व्रत भी भगवान विष्‍णु को ही समर्पित है. ऐसे में एकादशी व्रत पर बन रहा यह संयोग अद्भुत है और भगवान विष्‍णु की अपार कृपा दिलाने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: चेहरे की मासूमियत पर ना जाएं, पीछे छिपा होता है खतरनाक दिमाग, इन बर्थडेट वालों से रहें बचकर

पापमोचनी एकादशी पर राशि अनुसार उपाय

भगवान विष्‍णु की पूजा करने से सुख-समृद्धि, करियर में सफलता और सौभाग्‍य प्राप्‍त होता है. यदि आप भी धन, यश और भाग्‍य वृद्धि चाहते हैं तो 15 मार्च को पापमोचिनी एकादशी के दिन अपनी राशि के अनुसार खास उपाय कर लें.

मेष राशि - भगवान विष्णु की पूजा करके पीले फूल चढ़ाएं, साथ ही मां लक्ष्‍मी की भी पूजा करें और उन्‍हें लाल फूल अर्पित करें. साथ ही ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

वृषभ राशि - भगवान विष्णु को तुलसी दल डालकर पीली मिठाई का भोग लगाएं. जरूरतमंदों को हल्दी, चने की दाल या उससे बनी मिठाई दान करें.

यह भी पढ़ें: 'S' अक्षर वाले कब बनते हैं धनवान? खूबियां ऐसी कि पाते हैं राजयोग जैसा सुख

मिथुन राशि - विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और गरीबों को हरी सब्जियों, हरे कपड़े का दान करें.

कर्क राशि - भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. यदि यह पाठ ना कर पाएं तो ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

सिंह राशि - भगवान विष्णु या लक्ष्‍मी नारायण मंदिर में घी का दीपक जलाएं. गरीबों को गुड़ और चने की दाल का दान करें.

कन्या राशि - भगवान विष्णु की पूजा करके उन्‍हें पीला चंदन अर्पित करें. इसके बाद अपने माथे पर भी चंदन का तिलक लगाएं.

यह भी पढ़ें: धन-दौलत और तरक्की लेकर आ रहा है हिंदू नववर्ष, इन 4 राशियों पर सबसे ज्‍यादा मेहरबान होंगे ग्रह-नक्षत्र

तुला राशि - भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और पीली मिठाई का भोग लगाएं.

वृश्चिक राशि - श्रीहरि विष्‍णु की पूजा करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करें.

धनु राशि - भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पीपल के पेड़ पर कई देवी-देवताओं का वास माना जाता है.

मकर राशि - मकर राशि के लोगों को भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए और खुद भी पीले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए. इससे नौकरी या व्यापार में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं.

कुंभ राशि - भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें. गरीबों को कपड़े दान करें.

मीन राशि - भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध या पंचामृत का भोग लगाएं. उनके मंत्रों का जाप करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)