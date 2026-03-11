Papmochani Ekadashi 2026: पापमोचनी एकादशी पर गलती से भी ना करें ये 5 काम, वरना नाराज हो सकते हैं भगवान विष्णु

Advertisement
Papmochani Ekadashi 2026 Mistakes: चैत्र महीने की पापमोचनी एकादशी हर प्रकार के पाप कर्मों को नष्ट करने वाली मानी गई है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पापमोचनी एकादशी 15 मार्च को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए और पापमोचनी एकादशी व्रत से जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 11, 2026, 04:48 PM IST
Papmochani Ekadashi 2026 Precaution: वैसे तो चैत्र महीने में पड़ने वाले प्रत्येक व्रत-त्योहार का अपना महत्व है, लेकिन इस महीने की एकादशी बेहद शुभ फलदायी मानी गई है. हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है. पौराणिक मान्यता है कि इस विधि-विधान से इस व्रत को रखने से हर प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है. लेकिन अगर इस व्रत के नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता. इसलिए पापमोचनी एकादशी से जुड़े नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है. मान्यता है कि पापमोचनी एकादशी के दिन की गई कुछ गलतियां जन्म-जन्मांतर तक कष्ट देती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी के दिन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और इस व्रत से जुड़े खास नियम क्या हैं.

पापमोचनी एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त व पारण समय

दृक पंचांग के अनुसार, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8 बजकर 10 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 15 मार्च 2026 को सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर होगी. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही रखा जाएगा. वहीं, इस एकादशी का पारण 16 मार्च 2026 को सुबह 6 बजकर 54 मिनट से लेकर 9 बजकर 18 मिनट के बीच किया जा सकता है.

एकादशी पर ना करें चावल का सेवन 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी के दिन चावल खाना निषेध है. पौराणिक कथाओं में चावल का संबंध रेंगने वाले जीव से जोड़ा गया है. माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मन में चंचलता बढ़ती है और व्रत का सात्विक प्रभाव कम हो जाता है.

क्रोध और वाद-विवाद से बचें

एकादशी को हरि वासर है, यानी भगवान विष्णु का दिन. इस दिन किसी पर क्रोध करना, अपशब्द बोलना या किसी की बुराई करना संचित पुण्यों को नष्ट कर देता है. एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करन के लिए मन और वाणी दोनों को शुद्ध रखना जरूरी है. 

तामसिक भोजन और नशीली वस्तुओं का करें त्याग

पापमोचनी एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित है. ऐसे में अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी एकादशी के दिन घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए ताकि घर की आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहे.

ना तोड़ें तुलसी की पत्तियां 

भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ना वर्जित माना गया है. अगर आपको पूजन के लिए तुलसी चाहिए, तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें या फिर जो पत्तियां स्वयं गिर गई हों, उनका उपयोग करें. तुलसी की सूखी पत्तियां भी पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती हैं.

यह भी पढ़ें: कब रखा जाएगा मार्च का पहला सोम प्रदोष व्रत? शिवजी को प्रसन्न करने के लिए करें 5 जरूरी काम

एकादशी पर दिन में सोना है निषेध

एकादशी का दिन भगवान के नाम का स्मरण और कीर्तन के लिए होता है. ऐसे में व्रत के दौरान दिन में सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत का प्रभाव कम होता है. इसके बजाय इस समय का उपयोग भगवत गीता के पाठ या मंत्र जाप में करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

