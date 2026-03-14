Papmochani Ekadashi 2026: पापमोचनी एकादशी के दिन इन 5 जगहों पर जलाएं दीया, मां लक्ष्मी धन-दौलत से भर देंगी घर

Papmochani Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में पापमोचनी एकादशी को सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली और जीवन में सुख-समृद्धि लाने वाली तिथि माना गया है. ज्योतिष शास्त्र और वास्तु के अनुसार, इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि एकादशी की शाम को घर के विशेष स्थानों पर दीया जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और देवी लक्ष्मी व भगवान विष्णु का वास होता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा. इस साल पापमोचनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग, शिव योग, सिद्धि योग जैसे कुछ अद्भुत संयोग बन रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन शुभ संयोगों के बीच दीपक के किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी.

घर के मुख्य द्वार पर

घर का मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और देवी लक्ष्मी का आगमन होता है. ऐसे में पापमोचनी एकादशी पर शाम के समय घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर या कम से कम दाईं ओर घी का एक दीपक जलाएं. मान्यता है कि पापमोचनी एकादशी पर ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता और परिवार में समृद्धि बनी रहती है.

तुलसी के नजदीक

तुलसी को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माना गया है. एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपदान करना बेहद जरूरी माना गया है. ऐसे में पापमोचनी एकादशी के दिन तुलसी की जड़ के पास घी का दीपक रखें और उनकी परिक्रमा करें. ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और न ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए, सिर्फ दीपदान ही करें.

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पूजा घर में

घर का मंदिर पूरे घर की ऊर्जा का केंद्र होता है. ऐसे में इस बार पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अखंड ज्योत या एक बड़ा दीपक जलाएं. अगर संभव हो तो इस दीपक में थोड़ी सी तिल डाल दें, क्योंकि एकादशी पर तिल का उपयोग शुभ माना जाता है. इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक शांति मिलती है.

रसोई घर में

वास्तु के अनुसार, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है और यह स्थान हमारे स्वास्थ्य और सौभाग्य से जुड़ा है. ऐसे में पापमोचनी एकादशी पर रसोई में जहां पीने का पानी रखा जाता है, वहां एक दीपक जलाएं. मान्यता है कि यहां दीपक जलाने से घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है.

घर के ईशान कोण में

ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना जाता है. अगर आपके घर के इस कोने में मंदिर नहीं है, तो भी यहां एक दीपक जलाना अत्यंत फलदायी होगा. इसलिए पापमोचनी एकादशी के दिन घर के उत्तर-पूर्व कोने को साफ करके वहां एक दीपक रखें. यह स्थान ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, यहां दीपक जलाने से वास्तु दोष दूर होते हैं और करियर में उन्नति के रास्ते खुलते हैं.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)