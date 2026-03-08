Papmochani Ekadashi 2026: पापमोचनी एकादशी पर मां लक्ष्मी देंगी सुख-समृद्धि का वरदान! कर लें ये 5 आसान काम

Papmochani Ekadashi 2026: सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल यह व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा, जबकि इसका पारण 16 मार्च को किया जाएगा. चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च को सुबह 8 बजकर 10 मिनट से शुरू होगी, जबकि इस तिथि की समाप्ति 15 मार्च 2026 को सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर होगी. ऐसे में इस साल उदया तिथि के मुताबिक, पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को ही रखा जाएगा. चूंकि, पापमोचनी एकादशी भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी को भी समर्पित है. ऐसे में इस दिन मां लक्ष्मी से जुड़े कुछ विशेष उपाय कर सुख-समृद्धि की कामना की जा सकती है. आइए जानते हैं कि पापमोचनी एकादशी पर कौन-कौन से 5 उपाय करने पर मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा.

दक्षिणवर्ती शंख से अभिषेक

पापमोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अभिषेक दक्षिणवर्ती शंख में दूध और जल भरकर करें. मान्यता है कि मां लक्ष्मी शंख में वास करती हैं. इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और रुका हुआ धन वापस मिलता है.

मां लक्ष्मी को चढ़ाएं प्रिय फूल और भोग

मां लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय है. शाम के समय मां लक्ष्मी के चरणों में दो ताजे कमल के फूल अर्पित करें और उन्हें मिश्री युक्त केसरिया खीर का भोग लगाएं. पापमोचनी एकादशी पर ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां खत्म होती हैं और व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं.

तुलसी के पास घी का दीपक

पापमोचनी एकादसी पर शाम के समय घर की तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें. एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित न करें और न ही पत्ते तोड़ें, बस दीपक जलाकर मन ही मन प्रार्थना करें. ऐसा करने से मां महालक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है.

पान के पत्ते का उपाय

पापमोचनी एकादशी के दिन एक ताजे पान के पत्ते पर 'श्रीं' लिखकर उसे मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें. इसके बाद अगले दिन इस पत्ते को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें. मान्यता है कि यह उपाय धन के आगमन के नए रास्ते खोलता है और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाता है.

कौड़ी और केसर के उपाय

शास्त्रों के अनुसार, पापमोचनी एकादशी पर 5 पीली कौड़ियों को केसर के घोल में भिगोकर मां लक्ष्मी के सामने रखें और उनकी पूजा करें. पूजन के बाद इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल या तिजोरी में रख दें. मान्यता है कि पीली कौड़ियां मां लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, जो कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक होती हैं.

