Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Parama Ekadashi 2026: परम एकादशी व्रत पर विष्णु जी को प्रसन्न कर जीत सकते हैं दुनिया, इन प्रभावशाली मंत्र और उपायों को आजमाकर देंखे

Parama Ekadashi 2026: परम एकादशी व्रत पर विष्णु जी को प्रसन्न कर जीत सकते हैं दुनिया, इन प्रभावशाली मंत्र और उपायों को आजमाकर देंखे

Parama Ekadashi 2026 Vrat Mantra And Upay: परम एकादशी व्रत पर विष्णु जी की पूजा उपासना करने का विधान है. आइए जानें कि कैसे इस एकादशी व्रत पर विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र कौन से हैं और इस दिन क्या उपाय करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 10, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:16 AM IST
Parama Ekadashi 2026: परम एकादशी व्रत पर विष्णु जी को प्रसन्न कर जीत सकते हैं दुनिया, इन प्रभावशाली मंत्र और उपायों को आजमाकर देंखे
Image Credit: Vishnu Ji (AI Photo)

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

Zee News

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
परम एकादशी पर विष्णु जी के ये उपाय कर जीत सकते हैं दुनिया, इन मंत्रों का करें जाप
ekadashi 20261 min ago
2
Lok sabha MP3 min ago
3
Ghaziabad fire news11 min ago
4
Mussoorie Road Accident16 min ago
5
FIFA World Cup 202621 min ago