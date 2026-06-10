/Parama Ekadashi 2026: परम एकादशी व्रत पर विष्णु जी को प्रसन्न कर जीत सकते हैं दुनिया, इन प्रभावशाली मंत्र और उपायों को आजमाकर देंखे

अधिकमास मास परम एकादशी व्रत 11 जून 2026, गुरुवार को पड़ रहा है. एकादशी और गुरुवार का शुभ संयोग हो रहा है ऐसे में इस दिन व्रत रखें व कुछ अचूक उपाय करें तो जीवन में सुख और समृद्धि का संचार हो सकेगा. इसके अलावा मंत्र जाप का भी शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ता है. आइए इस लेख में उपाय और मंत्रों को जानें.