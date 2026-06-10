/Parama Ekadashi 2026: परम एकादशी व्रत पर विष्णु जी को प्रसन्न कर जीत सकते हैं दुनिया, इन प्रभावशाली मंत्र और उपायों को आजमाकर देंखे

Parama Ekadashi 2026 Vrat Mantra: हर माह में दो एकादशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में. एकादशी तिथि पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण की पूजा करने से जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं और किए गए कार्यों का शुभ फल मिलता है. इसके साथ ही भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है.
अधिकमास मास परम एकादशी व्रत 11 जून 2026, गुरुवार को पड़ रहा है. एकादशी और गुरुवार का शुभ संयोग हो रहा है ऐसे में इस दिन व्रत रखें व कुछ अचूक उपाय करें तो जीवन में सुख और समृद्धि का संचार हो सकेगा. इसके अलावा मंत्र जाप का भी शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ता है. आइए इस लेख में उपाय और मंत्रों को जानें.
एकादशी तिथि पर पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की उपासना करें व माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलें तो सभी कार्यों में सफलता मिलती है. गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत होता है और धन प्राप्ति व तरक्की के रास्ते खुलते हैं.
पूजा करते समय विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का सच्चे मन से पाठ करें. इससे भगवान विष्णु जी अति शीघ्र प्रसन्न होकर भक्त पर कृपा बनाए रखते हैं. मन एकाग्र होता है और ज्ञान बढ़ता है.
गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है. जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर केले के पौधे को अर्पित करें. इस दौरान थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल भी अर्पित करें.
पीपल के पेड़ में त्रिदेव वास करते हैं. ऐसे में पीपल के पेड़ की पूजा अगर एकादशी व्रत पर करें और हल्दी या गुड़ जल में डालकर पेड़ में चढ़ाएं तो विष्णु जी अति प्रसन्न होंगे. आत्मबल बढ़ता है और करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं.
एकादशी व्रत पर पूजा के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करें तो भोग लगाएं. ध्यान रहे कि भोग सात्विक हो और भोग में तुलसी पत्ता डालें. ऐसे भोग से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे. इससे धन की समस्या दूर होगी.
'ॐ नारायणाय नम:'
'ॐ विष्णवे नम:'
'ॐ अं वासुदेवाय नम:'
'ॐ अ: अनिरुद्धाय नम:'
'ॐ अं प्रद्युम्नाय नम:'
'ॐ हूं विष्णवे नम:।'
'ॐ नारायणाय विद्महे।
वासुदेवाय धीमहि।
तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।'
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)