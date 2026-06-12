/आज द्वादशी को होगा परमा एकादशी व्रत का होगा पारण, जानें समय और 12 जून 2026 का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 12 june 2026: ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 07:36 बजे तक है और उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. लिहाजा आज 12 जून 2026 को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. पारण के लिए 12 जून को सुबह 05 बजकर 23 मिनट से 8 बजकर 10 मिनट तक का समय शुभ रहेगा.
साथ ही शाम के समय त्रयोदशी तिथि होने से प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा. शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा. चूंकि हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए आज शाम को लक्ष्मी जी की पूजा करें. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग के आधार पर यहां देखें आज का राहुकाल, शुभ-अशुभ योग, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - शाम 07:36 बजे तक ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. चूंकि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और इसकी पूजा शाम के समय करने का विधान है. ऐसे में 12 जून को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा और शाम को पूजा की जाएगी.
आज का वार - शुक्रवार
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा मेष राशि में संचरण करेंगे और मंगल के साथ युति करके धन योग बनाएंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 06:28 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 09:25 बजे तक अतिगण्ड योग है और रात 09:25 बजे के बाद सुकर्मा योग बनेगा.
कौलव - सुबह 09:11 बजे तक
तैतिल - सुबह 09:11 बजे से शाम 07:37 बजे तक
गर - शाम 07:37 बजे से 13 जून की सुबह 05:55 बजे तक
सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:08 बजे
चन्द्रोदय - तड़के सुबह 02:41 बजे
चन्द्रास्त - शाम 04:18 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अमृत काल - देर रात 11:45 बजे से 01:12 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:53 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:46 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक
यम गण्ड - शाम 03:47 बजे से 05:28 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:25 बजे से 09:05 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:25 बजे से 09:19 बजे तक, दोपहर 12:53 बजे से 01:47 बजे
वर्ज्यम् - दोपहर 03:06 बजे से शाम 04:32 बजे तक
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)