Parivartini Ekadashi 2025: हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें कुछ विशेष होती हैं. सितंबर महीने में भी एक ऐसी ही एकादशी पड़ रही है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत खास माना गया है. यह एकादशी भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ेगी और इसका नाम है परिवर्तिनी एकादशी. परिवर्तिनी एकादशी के इस खास नाम की वजह यह है कि इस दिन भगवान विष्‍णु करवट बदलते हैं.

परिवर्तिनी एकादशी का महत्‍व

देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक 4 महीने भगवान विष्‍णु पाताल लोक में योगनिद्रा में लीन रहते हैं. इस बीच वे परिवर्तिनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं. मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्‍त होती है.

कब है परिवर्तिनी एकादशी 2025?

परिवर्तिनी एकादशी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है. वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल परिवर्तिनी एकादशी तिथि का आरंभ 3 सितंबर को सुबह 3 बजकर 53 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4 बजकर 21 मिनट तक रहेगी. ऐसे में परिवर्तिनी एकादशी तिथि का व्रत 3 सितंबर को किया जाएगा. वहीं, परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा.

परिवर्तिनी एकादशी पूजा विधि

परिवर्तिनी एकादशी की सुबह जल्‍दी उठकर स्‍नान करें. एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है. फिर भगवान श्रीहरि विष्‍णु का स्‍मरण करके एकादशी व्रत का संकल्‍प लें. इसके बाद भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की विधि-विधान से पूजा करें. पूजा स्‍थल पर गंगाजल छिड़कें. फिर चौकी पर भगवान विष्‍णु की मूर्ति विराजमान करके उनका पंचामृत से स्नान कराएं.

इसके बाद पीतांबर और आभूषणों से भगवान विष्‍णु का श्रृंगार करें. उन्‍हें पीले फूल, अक्षत, सुपारी, अर्पित करें. भगवान विष्‍णु को मिठाइयों, बेसन से बनी चीजों का भोग लगाएं. इसमें तुलसी की पत्तियां जरूर डालें. भगवान विष्‍णु को तुलसी बेहद प्रिय है. इसके बाद परिवर्तिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें. आखिर में भगवान विष्णु की आरती करें. फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को एकादशी व्रत का पारण करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)